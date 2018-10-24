Визит Мясниковича в Польшу был отменен 3 24.10.2018, 22:22

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Михаил Мясникович

Фото: bymedia.net

Встречу отозвали в последний момент.

Об этом сообщает «Польское радио».

У Мясниковича планировалась встреча с представителями белорусского меньшинства и участие в польско-белорусском экономическом форуме в Варшаве.

Как сообщил заместитель председателя Белорусского общественно-культурного товарищества Василий Сегень, встречу отозвали почти в последний момент.

«Для нас эта информация была неожиданной. Нам позвонили, чтобы мы сообщили всем приглашенным, что встреча отменена. Причин точных не назвали. (...) Все было уже подготовлено, почти окончательно, во всех деталях», - рассказал Василий Сегень.

Визит в Польшу председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича был приурочен к польско-белорусскому экономическому форуму, который сегодня стартует в Варшаве.

«Форум состоится, только будет без участия высоких гостей», - сообщила представитель посольства Беларуси в Варшаве, Илона Юревич. «Визит перенесен, на более поздние даты, но пока не известно на когда", - добавила дипломат.