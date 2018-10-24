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Линас Линкявичюс: Мы сможем изменить ситуацию с БелАЭС

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  • 24.10.2018, 22:31

С самого начала строительство АЭС было нарушением всех международных стандартов.

Как Литва будет реагировать на усиление Российской военной активности и как ответит на возведение БелАЭС? На эти вопросы «Белсату» отвечает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Мы наблюдали целый ряд агрессивных действий со стороны России, и это не только 2014 год, но и война против Грузии 2008 года. Вопрос в том, сколько сигналов надо международному сообществу, чтобы проснуться. […] NATO не оккупирует территорий суверенных государств. Россия говорит, что она только отвечает на агрессию, оккупируя Крым или 20 процентов территории Грузии. Может, кто-то может купиться на такие аргументы России, но таких людей и государств становится все меньше. […]

С самого начала строительства АЭС было нарушением всех международных стандартов. Мы не понимаем, почему именно эту площадку выбрали для строительства. АЭС – это потенциально опасный объект, поэтому мы будем продолжать дипломатические меры. Наши действия не антибелорусские, мы делаем дело, которое послужит общему благу. Мы сможем изменить ситуацию…»


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