Определены самые азартные города Беларуси 24.10.2018, 22:33

Аналитики выяснили, в каких городах проживает больше всего играющих белорусов.

Аналитики Parimatch выяснили, в каких городах проживает больше всего играющих белорусов, передает interfax.by.

Предсказуемо рейтинг возглавил Минск, утверждают букмекеры.

Население столицы в разы превосходит любой город страны, но даже в процентном соотношении азартных людей здесь на порядок больше, чем в целом по Беларуси.

С существенным отставанием от Минска, но с большим отрывом от других городов, второе место занял Гомель. Здесь количество активных игроков составляет лишь 20% от аналогичных в столице, но и по размеру ставок Гомель отстаёт сразу в семь раз.

Третье место за Брестом. А вот показатели Гродно и Витебска, занявших четвертое и пятое места, почти идентичны по всем пунктам: количеству активных игроков, объему и сумме ставок.

Самым неазартным из регионов оказался Могилев, расположившийся на шестой строчке.

Крупные областные центры: Мозырь, Пинск, Барановичи и Борисов – аутсайдеры рейтинга, существенно отстают по количеству любителей беттинга. При этом азартные болельщики, утверждают букмекеры, в этих городах также достаточно активны, поэтому в количестве ставок отставание не столь существенное.