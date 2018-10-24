В Варшаве проходит форум мировой безопасности 24.10.2018, 22:47

Главы МИД стран Европы обсудили российскую агрессию и «Северный поток-2».

Политики и эксперты из Европы критикуют поведение России и призывают к решительным действиям. Эта тема была наиболее обсуждаемой в Варшаве во время встречи политиков, экспертов и журналистов на Варшавском форуме мировой безопасности, передает «Радио Польша».

В ходе мероприятия министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия использует ситуацию, когда в мире не хватает сильных и решительных лидеров.

«Это такая пустота, которая немедленно чем-то заполняется. К сожалению, не тем, чего хотелось бы. В мире сложилась ситуация, когда не хватает лидеров, идей. Лидеры начинают защищаться, реагировать, но за этим не стоит положительный, творческий посыл», - говорит глава МИД Литвы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил о том, что Россия является серьезной угрозой. Дипломат сказал, что опасным является и проект второй нитки «Северного потока-2», как и повторяющиеся в Украине хакерские атаки.

«Если «Северный поток- 2» является частью политической стратегии, то она может привести к совершенно неожиданным последствиям, и сделать нас полностью зависимыми от России. Как, например, в случае с недавней избирательной кампанией в Украине. На наше министерство каждую неделю совершается, по крайней мере, одна хакерская атака. Более того, представьте, к чему может привести авария и отсутсвие электричества в одном из городов за пять дней до выборов», - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович также обратил внимание на вопрос газопровода «Северный поток-2». По его словам, проект может повлечь за собой следующие действия со стороны России.

«Существование «Северного потока-2» может дать России новые аргументы, например, чтобы она увеличила свое военное присутствие в странах Балтии, потому что газопровод может рассматриваться как военная установка», - отметил глава внешнеполитического ведомства Польши.

«Северный поток-2» - это российский газопровод, который по дну Балтийского моря будет поставлять газ в Германию в обход Польши и Украины. Страна Центрально-Восточной Европы выступают против его строительства и призывают Брюссель и Вашингтон выступить в их поддержку.