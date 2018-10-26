Более 100 родителей встали на защиту директора школы под Минском 1 26.10.2018, 18:47

Марина Бизук

Фото: скриншот официального сайта школы

С ней не продлили контракт.

У директора детского сада — средней школы в деревне Старое Село Минского района 9 ноября будет первый день, когда она выйдет на работу после отпуска. Он же станет и ее последним рабочим днем, пишет tut.by.

Управление по образованию, спорту и туризму не продлило со специалистом трудовой контракт. Родители школьников и педагоги школы написали обращения к властям, чтобы директор осталась работать. Их она полностью устраивает. Более того, именно с личностью директора они связывают позитивные изменения в работе школы.

Родители: «До этого директора дети на уроках сидели в рукавицах и верхней одежде»

У Ирины Кабышко в школе в деревне Старое Село Минского района учится двое детей: один в 1-м классе, второй — в 5-м. Она, как и еще примерно 120−130 родителей, по ее словам, подписалась под обращением к властям и не хочет, чтобы директор школы уходила.

«За время ее работы в школе произошли большие изменения: школа приобрела достойный вид, классы пополнились новой мебелью, интерьер классов и коридор полностью изменен. Для того чтобы заинтересовать наших детей своим предметом, каждый учитель имеет в кабинете компьютер, есть интерактивная доска, проекторы. Все это было приобретено или подарено благодаря усилиям директора, которая наладила связи с различными организациями для помощи школе. Мы думаем, что не каждая сельская школа (…) может похвастаться таким оснащением. Наши дети учатся в теплых и светлых помещениях, а до этого на уроках сидели в рукавицах и верхней одежде, так как окна в школе были все прогнившие и ветер „гулял“ по классам. За 10 лет работы Марины Михайловны почти все окна были заменены на стеклопакеты, а их немало в типовом здании школы», — пишут родители в своем коллективном обращении.

По словам Ирины Кабышко, на школьном собрании им объявили, что в школе планируют открыть профильные классы с изучением математики, русского и английского языков, также хотят открыть группу допрофессиональной подготовки по таможенному делу.

— Дочка говорит, что в этой школе ей нравится больше, чем в городской, где она раньше училась. При этом по проблемным семьям директор сама ездит. Я не раз видела, как она это делает в выходной день: не учителей гоняет, а сама все держит под контролем. Сомневаюсь, что кому-то новому, кто придет на это место, это будет нужно. Родители, которые подписались под обращением, говорили, что к ней можно было прийти по любым вопросам, и она всегда находила время, со всем помогала. С ней приятно общаться и как с человеком, и учителя ее уважают. Мне кажется, это очень ценно.

Елена Линевич, еще одна мама, у которой ребенок учится в 11-м классе школы в деревне Старое Село, говорит, что родители даже были на приеме у председателя Минского райисполкома и просили оставить директора. Но, по ее словам, им ответили: решение уже принято, его отменять не будут, а школе не хватает инноваций.

— Но мы продолжаем бороться дальше, — заверила Елена.

Коллеги: «Это человек, который поднял школу, вывел ее»

Марина Бизук в должности директора проработала 10 лет. До этого 14 лет была в этой же школе завучем по воспитательной работе. Заместитель директора школы по учебной работе Ирина Кравченок говорит, что учителя тоже написали обращение в Минский райисполком по поводу сложившейся ситуации. Они тоже не хотят расставаться с нынешним директором.

— Это человек, который поднял школу, вывел ее… До того, как она стала директором, у нас в школе училось 78 детей, сейчас — 202. Родители переводят детей из минских школ к нам. Это уже о чем-то говорит. У нас небольшая школа, но на ее базе работает республиканский инновационный проект по духовно-нравственному воспитанию детей-дошкольников и младших школьников на основе православных традиций. Мы работаем по районному педагогическому проекту по здоровьесбережению. Речь идет о том, чтобы проводить фузкультминутки, гимнастику для глаз, как-то скорректировать здоровье детей.

Марина Михайловна с детьми

Фото: скриншот официального сайта школы

Начальник управления по образованию, спорту и туризму Минского райисполкома

Валентина Остапенко рассказала, что согласно ст. 12 Трудового кодекса Беларуси наниматель имеет право заключать, расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и по основаниям, которые установлены данным кодексом, также существуют законодательные акты в сфере трудовых отношений.

— Заключение контракта входит в компетенцию управления по образованию, спорту и туризму как нанимателя. Руководитель учреждения образования совершила достаточное количество нарушений в сфере образования, которые явились основанием непродления контракта. Об этом руководитель была уведомлена в соответствии с законодательством.

Валентина Остапенко отметила, что с ее стороны конкретизировать, что это были за нарушения, неэтично.

Директор: «Неужели я до такой степени плохой работник?»

Сама директор не скрывает, что у нее были дисциплинарные взыскания. Однако надо детально посмотреть, за что. При этом, по ее мнению, кто не работает — тот не ошибается.

По словам Марины Бизук, у нее нет копий приказов обо всех дисциплинарных взысканиях за последние два года, так как некоторые не предоставили из-за того, что в них были сведения и о других людях.

Директор со школьниками

Фото: скриншот официального сайта школы

По словам Марины Михайловны, если посмотреть на дисциплинарные взыскания за два последних года, то одно из них было в начале 2017-го за то, что в ноябре 2016-го в их школе произошло замыкание в электрощитовой и задымление. СМИ об этом писали. 20 человек эвакуировали еще до приезда спасателей.

— Мы выводили сами детей. Претензий ко мне со стороны МЧС не было. А 31 января 2017 года за этот случай мне объявили выговор.

Еще одно дисциплинарное взыскание директор получила в мае 2018 года «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, отсутствие контроля за санитарным состоянием территории учреждения образования». По ее словам, речь шла о том, что во время мониторинга школы проверяющие обратили внимание на траву и решили, что она плохо покошена.

— Май был теплым. И трава на тот момент косилась не первый раз, а второй как минимум, в каких-то местах — и в третий раз косили. Но к этому дисциплинарному взысканию, полагаю, должна была быть моя объяснительная, но я ее не давала.

В июле этого года Марина Михайловна снова получила дисциплинарное взыскание «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в искажении данных статистической отчетности». Ей объявили выговор и не выплатили премию за июль.

— Дело было вот в чем. У нас в школе есть разновозрастная группа детского сада. На приобретение оборудования для детской площадки средств не выделялось, мы пользовались тем, что было. И эти данные — что у нас две песочницы и четыре скамейки, которые около школы стояли, я и включила. Когда приехали проверять, сказали, что я не должна была это делать: песочницы могла включить, а скамейки — нет. При этом с 2011 года я пишу письма по разным организациям и прошу закупить оборудование для этой детской площадки.

Еще одно взыскание директор получила за ненадлежащую подготовку школы к 2018/2019 учебному году.

— Школу принимали 10 августа. Специалисты обратили внимание на покос травы во дворе. Им он не понравился. Я объясняла, что покос проходит согласно графику, последний покос стадиона был 31 июля, следующий должен быть 14 августа. Тем не менее 2/3 пришкольной территории было выкошено вне графика. Также на части территории мы не выкорчевали пни, потому что если бы мы это сделали, могли бы создать ситуацию, когда во время бури начнут падать другие деревья. Тем не менее паспорт о готовности школы нам подписали, в нем есть заключение комиссии о том, что школа к учебному году готова, и никаких замечаний нет.

Марина Михайловна в школе

Фото: скриншот официального сайта школы

Помимо всего этого с февраля по июль 2018 года школу проверяли по анонимной жалобе.

— Проверяли, нет ли у меня «мертвых душ», как ведут учет рабочего времени, табели… Нарушений не выявили. И сколько таких проверок было, ничего не выявлялось. Неужели я до такой степени плохой работник? — удивляется Марина Михайловна.

По ее словам, при этом в октябре 2017 года у них была фронтальная проверка из области. Такие проверки проводят раз в восемь-десять лет. По ее результатам Марина Михайловна получила благодарность.

По поводу инноваций в школе и олимпиадников она говорит, что в 10−11-х классах по пять-шесть учеников. Когда детей немного, может быть сложно найти тех, кто сможет готовиться к олимпиадам.

— С другой стороны, школа готовит трактористов-машинистов категории «А», я считаю, что, может быть, порой это важнее, чем олимпиадники. Конечно, за последние два года исследовательские работы наших детей ни разу не проходили отбор на районном конкурсе, но работа прошлого года заняла третье место на области. Мы подавали ее вне конкурса. В этом году опять наши дети не прошли районный отбор, но область нашу исследовательскую работу на конкурс отобрала. Все условно. У нас в районе 9 инновационных проектов, а школ и детских садов — около 100. Среди этих девяти проектов один реализуют в нашей школе. Это республиканский проект по духовно-нравственному воспитанию.

По словам Марины Михайловны, ей предлагали остаться в школе завучем, но она этот вариант не рассматривает. Во-первых, на этой должности работает человек. Во-вторых, она не планирует оставить и его без работы.

9 ноября у нее в школе последний рабочий день, она уже ищет новую работу. Хотя ее коллеги и родители задаются вопросом, почему человек, который 24 года отработал в одной школе, вдруг стал не нужен?

Марина Михайловна говорит, что она благодарна этой ситуации за одно: она помогла узнать, как хорошо к ней относятся родители школьников и коллеги, как они ее уважают и любят.