В Беларуси снова подорожал бензин 6 28.10.2018, 8:14

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Топливо прибавило в цене 22-й раз с начала года.

"Белнефтехим" вновь объявил о повышении цен на автомобильное топливо. С 28 октября цены на все виды бензина и на дизельное топливо выросли на 1 копейку и стали такими: АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 40 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 49 копеек, АИ-98- К5-Евро — 1 рубль 70 копеек, ДТ — 1 рубль 49 копеек.

Цены на топливо меняются в Беларуси уже в 22 раз с этот год. С конца августа они меняются каждую неделю. Так, последний раз подорожание произошло 21 октября. Тогда на 1 копейку выросли цены на все виды топлива, кроме АИ-92.

В концерне "Белнефтехим" ранее заявляли, что цены на белорусских АЗС не успевают на ростом цен на нефть, поэтому отечественные НПЗ не могут компенсировать свои расходы на переработку.