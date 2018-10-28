Девять скандальных историй с участием российских авто в Беларуси 11 28.10.2018, 9:33

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Россияне запомнились не только нападением на водителя минской маршрутки.

24 октября на улице Орловской в Минске автомобили Hyundai и Mercedes с российскими регистрационными номерами перегородили дорогу маршрутному такси. К микроавтобусу подошли двое мужчин. Водителя ударили, сломали одну из лицевых костей. После чего оба нападавших вернулись в свои авто и уехали. Их задержали, возбуждено уголовное дело. Это далеко не первая плохая история, в которой оказываются замешаны водители автомобилей с иностранными номерами. Сайт onliner.by вспомнил и другие громкие происшествия.

Нападение на водителя маршрутки

Восстановим хронологию событий. 24 октября около 12:30 водитель маршрутного такси двигался по улице Орловской со стороны площади Бангалор в направлении проспекта Победителей. Маршрут №1077: Комаровский рынок — Сухарево-6. В салоне были пассажиры. Водитель двигался по крайней правой полосе, но был вынужден перестроиться влево, чтобы объехать трактор с прицепом. Когда он начал перестроение, мимо проехали белый Hyundai и черный Mercedes — обе машины с российскими регистрационными знаками. Совершив опережение, микроавтобус вернулся в свою полосу. Предполагается, что маневр водителя и стал причиной конфликта.

Белый Hyundai (номера 126-го региона РФ — Ставропольский край) сместился в правую полосу и остановился, перегородив маршрутке дорогу. Слева от микроавтобуса остановился Mercedes (регион 190 — Московская область). Из этих авто вышли мужчины. Водителя маршрутного такси ударили по лицу. После этого и Hyundai, и Mercedes уехали.

Машины остановили на трассе М1 (Брест — Минск — граница России), они двигались в направлении границы с Россией. Как сообщили в Центральном РУВД Минска, информация об их местонахождении была передана по каналам радиосвязи нарядам ГАИ, несущим службу в районе трассы М1.

«Были установлены личности мужчин, которые избили 37-летнего водителя маршрутного такси. Ими оказались 42-летний житель города Ставрополя Российской Федерации, а также 46-летний житель города Баку Республики Азербайджан. В отношении задержанных мужчин проводятся необходимые процессуальные действия», — сообщили в Центральном РУВД.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила корреспонденту Onliner.by, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса — «Хулиганство, совершенное группой лиц». Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

— У водителя маршрутного такси сломана одна из лицевых костей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненных телесных повреждений, — рассказали в Следственном комитете. — Подозреваемые задержаны, они оба — граждане Российской Федерации. К одному из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Со вторым подозреваемым в настоящее время проводятся следственные действия.

Нападение на водителя Suzuki

В июле 2015 года похожий инцидент произошел на проспекте Независимости в Минске. Когда автомобили остановились на светофоре, из Audi, на которой были установлены российские номера, вышел водитель. Он открыл дверь стоящего Suzuki и проник в салон кроссовера, чтобы напасть на водителя.

По версии очевидца, причиной конфликта стал неосторожный маневр водителя Suzuki — на автомобиле была наклейка «70».

— Началось все с некорректного маневра водителя Suzuki, — рассказал корреспонденту Onliner.by автор видео. — Он неумышленно подрезал Audi. Было видно, что мужчина (на вид около 50 лет) за рулем кроссовера чувствовал себя не очень уверенно. Большинство бы простило эту ошибку, заметив наклейку «70», но водитель седана решил отомстить.

Конфликт с шофером коммунальной машины

Ранняя весна 2018 года. Грузовик коммунальной службы посыпал песком тротуар на улице Восточной в Минске. Когда работа была закончена, водитель выехал на проезжую часть и проехал перекресток. Это, видимо, не понравилось мужчине на Infiniti с российскими номерами.

— Возможно, благодаря тому, что мы с коллегами остановились, чтобы урегулировать ситуацию, до кулаков дело не дошло, — рассказал наш читатель. — Мы припугнули парня на Infiniti, и он ретировался.

«Учите математическую часть!»

А эта история произошла в марте 2018 года. На улице Янки Купалы инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю автомобиля BMW X5 с российскими регистрационными номерами (регион 777 — Москва). Водитель остановился, однако категорически отказался представляться и предоставлять документы. Говорил о том, что ему не озвучили причину остановки, называл себя участником некоей загадочной группы.

— На каком основании вы собираетесь проверить мои документы? Это процессуальное действие, которое осуществляется в рамках административного протокола. Товарищ инспектор, учите математическую часть! — заявил водитель BMW.

Долгие уговоры ни к чему не привели. Было принято решение о задержании водителя. Оказалось, что этот человек (1987 года рождения) был лишен права управлять транспортными средствами и, соответственно, не должен был вообще садиться за руль.

«Золотой» BMW

В 2017 году в Могилеве внимание к себе привлек водитель автомобиль BMW 3-Series золотистого цвета с российскими номерами (регион 50 — Московская область). Он дрифтовал на городских улицах и перекрестках, а остальным участникам дорожного движения оставалось только дожидаться возможности нормально проехать.

«Пацаны попросили и сказали что купят новую резину чего бы и Нет. хоть повеселил Народ и не каких Понтов», — такие комментарии оставлял пользователь mite_1111 (орфография и пунктуация автора сохранены), как предполагается, водитель автомобиля.

ГАИ установила предполагаемого водителя BMW. Им оказался 27-летний неработающий житель Могилева (гражданин Беларуси, кстати). За 10 лет он более 35 раз привлекался к ответственности за езду без водительского удостоверения, попытки скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, другие нарушения. Дважды попадал в мелкие ДТП. Водительского удостоверения парень никогда не получал. А в 2016 году он попался за рулем пьяным.

Дрифт на Октябрьской площади

Был период, когда на Октябрьской площади в центре Минска стали устраивать импровизированные дрифт-заезды люди, приезжавшие в Беларусь на праздники.

Это видео распространили сами участники поездки: молодые люди устроили «покатушки» с управляемым заносом на Chevrolet вокруг главной елки Минска. По их собственным словам, они приехали из России (если быть точными, из Московской области, о чем говорят и номера на их машине) и у них «так все делают».

В 2015 году ОМОН задержал за подобные «покатушки» на Октябрьской площади водителя Hyundai с российскими номерами — машиной управляла девушка. На задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Незадолго до этого была аналогичная ситуация — на этот раз с участием Audi.

Водитель Mercedes G-Class «опрокинул» другую машину

Июнь 2015-го, улица Харьковская в Минске. Женщина съехала с обочины в правую крайнюю полосу перед двигавшимся там Mercedes G-Class с московскими номерами. Водитель Mercedes «ответил» жестко: резко перестроился вправо перед ее машиной. Автомобилистка, пытаясь избежать столкновения, выехала на обочину и врезалась в столб, от удара машина опрокинулась.

— Черный Mercedes G-Class с российскими номерами (050, регион 77, Москва, буквы не запомнили) подрезал автомобиль. Тот из-за этого перевернулся. А Mercedes G-Class скрылся с места происшествия по проспекту Пушкина в сторону станции метро «Пушкинская», — рассказал очевидец.

Столкновение с милицейской машиной

17 сентября 2017 года на улице Чапаева в Минске Volkswagen Passat с питерскими номерами (178-й регион) столкнулся с милицейской машиной, затем врезался в забор перед домом №5 и остановился на трамвайных путях.

— Водитель Volkswagen не выполнил требования сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства и попытался скрыться. На улице Платонова он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Департамента охраны МВД РБ. Произошло возгорание, — рассказали тогда в Госавтоинспекции.

Двое сотрудников Департамента охраны МВД пострадали в ДТП и были доставлены в госпиталь МВД.

В результате проверки выяснилось, что водитель Volkswagen — гражданин Беларуси. Он был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пытался ввести в заблуждение сотрудника ГАИ, выдавал себя за другого человека — гражданина России.

«Бесправник» сбил сотрудника ГАИ

15 августа 2016 года в Бобруйске водитель автомобиля «Жигули» с российскими регистрационными знаками (регион 150 — Московская область) совершил наезд на сотрудника ГАИ, который нес службу по контролю за дорожным движением. Автомобиль двигался со стороны улицы Октябрьской в сторону улицы Шмидта. При перестроении в крайнюю правую полосу движения водитель не справился с управлением и совершил наезд на инспектора ДПС. Сотрудник находился в форменном обмундировании (с атрибутикой повышенной видимости), при исполнении служебных обязанностей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Водителем оказался 20-летний уроженец Бобруйска, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В частности, в июле 2016 года он был лишен права управления транспортными средствами сроком на три года за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

GTA в центре города

18 сентября в Минске в районе улицы Кальварийской были слышны выстрелы. Сотрудник ГАИ открыл стрельбу по автомобилю Audi, на котором были установлены российские регистрационные знаки (67-й регион — Смоленская область).

— Я разглядел только водителя в Audi. Мужчина в очках. Так вышло, что я оказался к нему ближе всех: он едва не по ногам проехал, — рассказал наш читатель корреспонденту Onliner.by. — За ним ехали шесть автомобилей ГАИ: три преследовали его со стороны Тимирязева, еще два подъехали по Кальварийской и была еще «Стрела» на Chrysler.

Как оказалось, все началось на трассе Р28 (Минск — Молодечно) возле деревни Лошаны Минского района. Около 14:50 сотрудники ГАИ потребовали у водителя Audi 80 остановить машину, однако тот продолжил движение в направлении Минска, при преследовании неоднократно не выполнял требования об остановке.

Покружив по Минску, на улице Жудро водитель Audi совершил столкновение с другими авто, после чего его задержали. Водитель оказался гражданином Беларуси 1953 года рождения, имеющим водительское удостоверение соответствующей категории, был трезв. Причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений ПДД пояснить не смог.

Суд оштрафовал водителя на 45 базовых величин (1102 рубля 50 копеек).