В Минске возле здания КГБ прошла акция памяти жертв сталинизма 2 29.10.2018, 19:12

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Фото: belsat.eu

Политик Николай Статкевич провел акцию «Цепь памяти», посвященную 81 годовщине «черной ночи».

В Минске возле здания КГБ прошла ежегодная акция памяти жертв сталинизма «Цепь памяти».

Акция прошла в память о расстрелянных в ночь с 29 на 30 октября 1937 году в здании НКВД белорусских поэтах, ученых, общественных и политических деятелях. В списке жертв репрессий более 130 человек, среди них — Платон Головач, Михась Чарот, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Василий Коваль, Валерий Моряков и многие другие.

Прямую видеотраснсляцию с акции вели «Радыё Свабода» и «Белсат».

19.45

Николай Статкевич возле подвалов КГБ: «Тут убивали людей. Они замуровали подвалы, но никогда не замуруют нашу память», — сказал политик и установил у стены свечи. Акция завершилась минутой молчания.

19.38

Николай Статкевич поблагодарил всех собравшихся и предложил поставить свечки на ступеньки КГБ и подойти к обратной стороне здания, где находятся подвалы КГБ, в которых расстреливали представителей белорусской интеллигенции.

19.25

В акции приняли участие более 15 человек.

19.21

По словам Владимира Некляева, в 1937 году были расстреляны лучшие таланты Беларуси. «До сегодняшнего дня люди, которых не зацепил террор, не знают о нем, и не хотят знать. Может люди генетически устали от этого, от вечных страданий. Но память людям нужна, память нации нужна, без этого нельзя», — сказал Владимир Некляев.

19.15

У здания КГБ со свечами стоит более десятка человек. «Это место — место страха, самого большого страха белорусов, и прийти сюда, в место, где нельзя спрятаться, под камеры сотрудников КГБ — это надо иметь мужество. Главное, что эта акция проходит, если бы тут стоял один человек со свечой, тогда бы акция не состоялась. А нас больше десятка и этого достаточно, чтобы люди, работающие в этом заведении, знали, что мы помним», — сказал Николай Статкевич.

19.12

К акции присоединился Владимир Некляев.

19.10

Собравшиеся выстроились в цепочку у ступенек КГБ со свечами в руках.

18.55

К КГБ пришел Николай Статкевич и несколько активистов. За ними наблюдают милиционеры в штатском.