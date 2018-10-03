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Ученые рассказали, как всего за 10 минут улучшить работу мозга

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  • 3.10.2018, 9:10
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Эксперименты были проведены с участием 36 молодых добровольцев.

Тренировки не только поддерживают тело в хорошей форме, но и улучшают память, выяснили специалисты Университета Калифорнии и Университета Цукубы. Как отмечает orthodox.od.ua, были проведены эксперименты с участием 36 молодых добровольцев.

От них требовалось потратить 10 минут в день на легкую тренировку, а затем пройти тест на память (показывались картинки, которые нужно было позднее воспроизвести в памяти). Аналогичная проверка ожидала и группу людей, не тренировавшихся до тестов.

При этом у некоторых участников эксперимента сканировался мозг. У тренировавшихся была выявлена усиленная коммуникация между зонами мозга, связанными с хранением и воспроизведением воспоминаний. По словам ученых, всего десять минут йоги, пешей прогулки или любой другой активности могут улучшить память.


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