Авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты в Гомель и Витебск 3.10.2018, 20:20

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Рейсы будут совершаться по семь раз в неделю.

Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации опубликовало приказ, согласно которому российской авиакомпании Red Wings выдается допуск на выполнение полетов по маршрутам Москва-Гомель и Москва-Витебск, передает interfax.by.

Рейсы будут совершаться по семь раз в неделю, отмечено в документе.

Напомним, с 1 июня 2018 года между московским Домодедово и аэропортом Гомель летали самолеты авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"). Таким образом было возобновлено регулярное авиасообщение белорусского областного центра с Москвой, которое отсутствовало на протяжении 10 лет. Однако 30 сентября компания прекратила выполнять эти рейсы, причина такого решения не называлась.