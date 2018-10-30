СМИ: ФСБ задержала своего сотрудника, передавшего информацию про Чепигу и Мишкина

СМИ: ФСБ задержала своего сотрудника, передавшего информацию про Чепигу и Мишкина5
- 30.10.2018, 11:56
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Арестованный работал в погранслужбе ФСБ в Северо-Западном регионе.
ФСБ нашла подозреваемого в продаже информации о выездах за рубеж Александра Мишкина и Анатолия Чепиги (Александра Петрова и Руслана Боширова), а также еще нескольких человек, сообщает «Росбалт» со ссылкой на информированный источник. Он работает в погранслужбе ФСБ в Северо-Западном регионе.
Сотрудника задержали на рабочем месте, сказал собеседник агентства. Его выявили в результате массовых проверок частных сыщиков и тех, кто продает выписки из закрытых баз данных, в том числе о пересечениях границы, из базы «Роспаспорт» и базы Федеральной налоговой службе об имуществе россиян.
Борясь с такими утечками, два управления ФСБ недавно за короткое время провели больше 60 обысков и возбудили много уголовных дел по статьям о незаконном получении и разглашении засекреченных сведений, о превышении полномочий частным детективом и нарушении неприкосновенности частной жизни.
Кроме сотрудника погранслужбы, задержали еще сотрудника одного из подразделений ФНС, сказал собеседник агентства.
О том, что ФСБ начала проверку в связи с утечками личных данных, «Росбалт» сообщал в конце сентября, также ссылаясь на источник. По его словам, проверку начали из-за появления у журналистов личных данных Петрова и Боширова. Британская полиция ранее заявила, что двое россиян с документами на эти имена въехали весной 2018 года в Великобританию. Их обвинили в отравлении в Солсбери сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и еще четырех человек.