«Абрамс» против «Арматы»: у американского танка есть серьезное преимущество 30.10.2018, 13:34

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Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Фото: Олег Яковлев/РБК

Размещение боекомплекта в российском танке может привести к возникновению очень опасной ситуации.

Если внимательно посмотреть на конструкцию самых популярных в мире танков, становится ясно, что существуют две четкие концепции проектирования, пишет издание The National Interest (перевод – inosmi.ru).

Первую можно увидеть на примере «Абрамса» и «Леопарда 2», у которых боекомплект хранится в защищенном башенном отсеке. При попадании в танк сила взрыва отводится в сторону от экипажа. Вторая концепция проектирования представлена российскими танками серии «Т», в которых боеприпасы хранятся главным образом под башней и непосредственно в ней в боеукладке карусельного типа. Из нее снаряды подаются в автомат заряжания.

Использование автомата заряжания в российских танках позволяет сократить численность экипажа до трех человек (к худу ли, к добру ли?) и за счет высвободившегося объема усилить броню. Однако размещение боекомплекта в карусели может привести к возникновению очень опасной ситуации, если при попадании в танк взорвутся боеприпасы.

Более того, в некоторых танках используется автомат заряжания в отдельном отсеке, что позволяет задействовать лучшие элементы из обеих концепций проектирования. Но почему такая конструкция встречается довольно редко? И станет ли она популярнее в будущем?

В настоящее время автоматы заряжания в изолированном отсеке используются в четырех типах танков. Это французский «Леклерк», японские «Тип 90» и «Тип 10», а также южнокорейский K2 «Черная пантера». Такие же автоматы заряжания используются в артиллерии, но там их применяют главным образом ради скорости, а не из-за тех преимуществ, которые они дают танкам.

Автомат заряжания танка «Леклерк» подает снаряды из кассеты на 22 боеприпаса, которая размещается в изолированном отсеке. Автомат заряжания отделен от экипажа бронестенками, что повышает безопасность экипажа и живучесть танка. Снаряды подаются через небольшое отверстие, открывающееся лишь на короткое время непосредственно в момент заряжания. Кассета на 22 боеприпаса окружена вышибными панелями. У танков К2, «Тип 90» и «Тип 10» конструкция автомата заряжания аналогичная, и размещается он примерно там же. Небольшие отличия состоят в способе подачи снаряда из бронированного отсека в казенную часть орудия.