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Эрдоган объявил о масштабной операции против сил сирийских курдов

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  • 30.10.2018, 14:40
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Наступление будет проведено в ближайшее время.

Турецкие военные готовят наступление на позиции курдов, оставшиеся к востоку от реки Евфрат в северной части Сирии.

Об этом, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает «Новое время» cо ссылкой на агентство Reuters.

По его слова военная операция уже началась, однако более масштабное наступление будет проведено в ближайшее время.

При этом подготовка к вторжению проходит на фоне бомбардировок поселений сирийских курдов.

Напомним, 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африна) против курдских вооруженных формирований.


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