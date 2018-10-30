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Брестское «Динамо» перевело Марадону в разряд «почетного представителя клуба»

  • 30.10.2018, 15:58

Именно так футбольный клуб называет аргентинца в поздравлении с Днем рождения.

Брестское «Динамо» поздравило с 58-летием легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, сообщает «Трибуна».

«С Днем рождения, Марадона! 30 октября почетному представителю брестского «Динамо» и легенде мирового футбола исполнилось 58 лет!» – сообщает инстаграм клуба.

Напомним, изначально Марадона был представлен как председатель правления брестского «Динамо». После того, как аргентинец возглавил мексиканский «Дорадос», пресс-служба брестчан заявила, что аргентинец приглашался в команду в качестве почетного представителя (почетного президента).


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