Брестское «Динамо» перевело Марадону в разряд «почетного представителя клуба» 30.10.2018, 15:58

Именно так футбольный клуб называет аргентинца в поздравлении с Днем рождения.

Брестское «Динамо» поздравило с 58-летием легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, сообщает «Трибуна».

«С Днем рождения, Марадона! 30 октября почетному представителю брестского «Динамо» и легенде мирового футбола исполнилось 58 лет!» – сообщает инстаграм клуба.

Напомним, изначально Марадона был представлен как председатель правления брестского «Динамо». После того, как аргентинец возглавил мексиканский «Дорадос», пресс-служба брестчан заявила, что аргентинец приглашался в команду в качестве почетного представителя (почетного президента).