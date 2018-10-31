«ГАИ думала, что попала на деревенского хлопца, который будет молчать» 13 31.10.2018, 10:21

7,400

Как многодетный отец из Телехан отстаивает свои права.

Инцидент произошел в поселке Телеханы 18 октября. Местный житель, отец семерых детей Александр Иванов, рассказал, что ехал на мопеде, его остановили сотрудники ГАИ и выписали штрафы на 122,5 рубля, пишет abw.by.

Александр сообщил "Салiдарнасцi", что проехал на мопеде стоявшую без включенных маячков машину ГАИ, а спустя некоторое время заметил ее в движении у себя за спиной. Услышав требование остановиться, он законопослушно выполнил указание.

- Ко мне подбежал разъяренный инспектор, заявляя, что он меня давно преследует, а я пытался скрыться. Но это было не так, - рассказал Александр Иванов.

Дальнейшие события привели местного жителя в шок. На него составили четыре административных постановления.

- Инспектор, не слушая моих объяснений, стал угрожать, что если я не подпишу документы, то сумма штрафа увеличится во много раз, и торопил в подписании. Меня ввели в заблуждение, что мое транспортное средство приравнивается к мопеду, а все мопеды должны быть зарегистрированы. Под давлением я подписал все протоколы, даже не ознакомившись с ними, - сообщил Александр.

Только после расставания с инспекторами ДПС "Стрела" местный житель пришел в себя и осознал, что произошло.

- На меня составили четыре постановления о наложении административного правонарушения на общую сумму 122,5 рубля. Для моей семьи это большие деньги. У нас семеро детей, один из них - ребенок-инвалид, я сам работаю социальным работником. Но главное - меня обвинили в том, чего не было! - возмущен Александр Иванов.

В направленной в МВД жалобе он попросил отменить постановления и подробно описал, какие нарушения, по его мнению, допустили инспекторы.

- Я не мог совершить нарушений на мопеде "Рига", как указано в протоколе, так как… не имеет такого.

Александр ездит на Honda Benelux N.V., что указано на раме.

Как сообщает издание, транспортное средство Александра оборудовано электроколесом мощностью 350 Вт, которое развивает скорость до 25 км/ч. По закону транспортные средства, которые имеют конструктивную скорость до 50 км/ч, обязательной регистрации не подлежат. Следовательно, постановление о передвижении без регистрационного знака незаконно. Незаконно и постановление об обязательном страховании, так как его транспортное средство не подлежит обязательному страхованию, что подтвердил работник Белгосстраха.

- Инспектор вынес постановление об отсутствии при себе водительского удостоверения, хотя, проверяя базу данных, сам сказал, что у меня есть водительские "права". Но он их и не требовал. Это должно было быть зафиксировано видеорегистратором.

Теперь житель Телехан ждет ответа из МВД и готовит жалобы на имя прокурора Ивацевичского района.

- Не знаю, что на улицах поселка делала "Стрела" и почему инспекторы на меня так взъярились. Они, наверное, думали, что попали на деревенского хлопца, который будет молчать. Но я намерен отстаивать свои права, - заявил мужчина.