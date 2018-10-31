Между ложью и паранойей Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»

31.10.2018, 17:09

Геннадий Гудков

Власть своим преглупейшим враньем на весь мир загнала сама себя в угол.

Именно в таком «пространстве» и могла возникнуть сегодняшняя новость: ФСБ нашла и арестовала того, кто «сдал» Петрова и Боширова: «Росбалт»: ФСБ задержала предполагаемого информатора по делу Петрова и Боширова.

Само название заметки уже звучит как бред шизофреника. Как мы знаем от президента РФ, министра иностранных дел РФ и других официальных лиц, Петров и Боширов — реальные граждане РФ, честные предприниматели, специалисты по ЗОЖ и спортивному питанию (не от него ли так сильно поплохело Скрипалям?), которых как магнит манил в унылый английский Солсбери всего лишь «солсберецкий шпиль», а вовсе не дом бывшего полковника ГРУ. Все остальное — некие штампы на паспортных формах, необыкновенная внешняя схожесть коммерсантов «средней руки» с офицерами спецназа Чепигой и Мишкиным — фейки, выдумки и провокации русофобов и врагов российской государственной духовности, которую Россия в лице Марии Захаровой и других патриотов несет остальному миру, погрязшему в грехопадении. Как можно не верить в непорочность Петрова с Бошировым, если об этом трубят все главные российские ТВ-каналы, начиная с честнейшего «Раша тудей»! В конце-концов, если и возбуждать дело, так против тех, кто позволяет себе открыто и цинично сомневаться в искренности официальных утверждений российского президента и вообще должностных лиц нынешней власти. Вот это уже действительно покушение на основы нашего государства, ведь давно известно — «Путин — это и есть Россия!» Как же можно не верить Родине?!

Что же могли такого криминального сотворить пограничник или кто-то там еще? Какие данные он(они) могли найти на этих прекрасных ребят, доказавших всем свою непричастность к убийствам и отравлениям в эфире «Раши тудей»? Разгласить данные об их супружеской неверности, изменах друг другу, растиражировать медицинские выписки из районного диспансера, предать гласности адреса и составы семей? И почему тогда это сделал пограничник, ведь в этом случае он — просто обычный гражданин, посягнувший на личную жизнь этой «сладкой парочки», а не должностное лицо, разгласившее секретную служебную информацию. Ведь вокруг заурядных коммерсантов Петрова и Боширова просто не может быть никаких государственных или ведомственных секретов, об этом фактически сказал сам президент России, который знает про этих людей все, но не видит в них «ничего криминального и вообще ничего особенного». То же самое заявляет и Сергей Лавров, в том числе аж с трибуны СБ ООН. Какие там еще тайны в спортивном питании, сами подумайте.

А если в порочных связях с Западом пойманы с поличным российские госслужащие (как злобные агенты вражеских разведок), которые вероломно помогли англичанам в организации позорной провокации против России, тогда их надо сурово судить за предательство Родины (шпионаж), а не за какие-то «выдачу персональных данных» и «вмешательство в частную жизнь». Разве эти мелочи — компетенция грозной ФСБ, которая арестовала своего же сотрудника… В чью частную жизнь позволили себе вмешаться посторонние люди? В кристальную чистую биографию Петрова с Бошировым? Но ведь, с другой стороны, коммерсанты сами решили стать публичными людьми, попросив защиты у СМИ, у милейшей Маргариты Симоньян, в эфире которой подробно поведали обо всем, что интересовало многие миллионы россиян. Из их супер-откровенного телеинтервью мы даже узнали марку кроссовок, в которых они насквозь промокли в заваленном весенним снегом Солсбери!

А может, (даже страшно это предположить!) высшее начальство ФСБ просто таким образом решило скомпрометировать президента (министра иностранных дел и многих других), выставляя его лгуном на весь мир?! Может, это просто борьба кремлевских кланов между собой и за ослабление позиций главы государства? Да за такое вообще надо немедленно менять всю верхушку спецслужб, чтобы понимали, кому народ совсем недавно вновь доверил высшую власть в России!

Власть своим преглупейшим враньем на весь мир загнала сама себя в угол, сделала из России мировое посмешище. Хуже того, маниакальное упорство, с которым Кремль продолжает защищать свою же собственную ложь, загоняет страну в еще более глупое и унизительное положение. А месть системы «стрелочникам» за вольное или невольное разоблачение вранья — это просто состояние неконтролируемого бешенства, в котором она совершает новые, еще более глупые просчеты. Вот почему попытки России читать мораль всему свету, постоянно попадаясь на вранье, выглядят уже даже не смешными, а просто жалкими.

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»