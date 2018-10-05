Белорусское предприятие в течение пяти лет обманывало своих работников 1 5.10.2018, 8:59

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Рабочий подал в суд на «Гомельпромстрой».

Перед судом вместо группы поддержки из бывших коллег, которые оказались в той же ситуации, что и герой репортажа, – только корреспондент «Белсата».

Игорь Железняков, бывший рабочий «Гомельпромстроя»:

«Не знаю, возможно, просто побоялись».

Помимо Игоря Железнякова еще 7 работников «Гомельпромстроя» летом обнаружили ошибки: предприятие в течение пяти лет не добавляло к отдыху времени за работу во вредных условиях. В случае Игоря это как минимум 10 дополнительных дней. Требования работников руководство игнорировало, поэтому Игорь в июне уволился и подал в суд.

Павел Головацкий, правозащитник (Гомель), комментирует:

«Были нарушены статьи 58 и 78 Трудового кодекса. С момента увольнения ему не была выплачена вовремя заработная плата, трудовой отпуск, а также не была проиндексирована заработная плата до рабочего отдыха ».

Все из-за фактического банкротства бывшего предприятия-гиганта. На суде наниматель признал неучет 10 дней отдыха, но отказывается индексировать выплаты. По словам ответчика, задолженность составляет 120 рублей.

Сергей Шершнев, главный инженер «Гомельпромстрой»:

«Экономика. Просто у нас арестованы счета, так как невыплачены налоги. А если налоги невыплачены - то все прекращается».

Следующее заседание - 13 октября. Работодатель просрочил выплату зарплаты на 90 дней, что может стоить ему более 3 тысяч рублей.