Возле вокзала установили знак «Я люблю Мінск» 5 5.10.2018, 22:14

1,202

Знак установлен перед входом в железнодорожный вокзал столицы.

Перед входом в железнодорожный вокзал Минска установили знак «Я люблю Мінск». Это типичная конструкция для привлечения туристов: с сердечком и словами, установленными под углом, пишет the-village.me.

Ранее подобные знаки (но немного в другом оформлении) устанавливали на автозаправке в Боровой при выезде из Минска и на улице Веры Хоружей.

Что интересно, новая конструкция на вокзале стоит всего в нескольких метрах от выделенной зоны для курения.