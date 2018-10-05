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Возле вокзала установили знак «Я люблю Мінск»

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  • 5.10.2018, 22:14
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Знак установлен перед входом в железнодорожный вокзал столицы.

Перед входом в железнодорожный вокзал Минска установили знак «Я люблю Мінск». Это типичная конструкция для привлечения туристов: с сердечком и словами, установленными под углом, пишет the-village.me.

Ранее подобные знаки (но немного в другом оформлении) устанавливали на автозаправке в Боровой при выезде из Минска и на улице Веры Хоружей.

Что интересно, новая конструкция на вокзале стоит всего в нескольких метрах от выделенной зоны для курения.


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