В Швеции восьмилетний ребенок достал из озера древний меч 2 6.10.2018, 9:17

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Фото: Jönköpings Museum

Ему 1500 лет.

Шведка Сага Невечек нашла меч в озере Видостерн, когда отдыхала с семьей в загородном доме. Эксперты из местного музея пришли к выводу, что 85-сантиметровый меч - довикинговой эпохи и ему полторы тысячи лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Уровень воды в озере был низким из-за засухи, поэтому Сага могла отойти от берега.

"Я почувствовала, что в воде что-то есть и сначала подумала, что это палка. На ней оказалась рукоятка, и я тогда крикнула папе, что нашла меч", - рассказала Сага.

По словам отца Саги Эндрю, меч находился в остатках ножен из дерева или кожи.

Фото: Jönköpings Museum

В местном музее сообщили, что меч хорошо сохранился. Находка побудила руководство исследовать озеро и берег вокруг него. Уже найдена брошь третьего века нашей эры. Эксперты предположили, что озеро Видостерн могло быть местом жертвоприношения.