В Швеции восьмилетний ребенок достал из озера древний меч

В Швеции восьмилетний ребенок достал из озера древний меч2
- 6.10.2018, 9:17
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Ему 1500 лет.
Шведка Сага Невечек нашла меч в озере Видостерн, когда отдыхала с семьей в загородном доме. Эксперты из местного музея пришли к выводу, что 85-сантиметровый меч - довикинговой эпохи и ему полторы тысячи лет.
Об этом сообщает The Guardian.
Уровень воды в озере был низким из-за засухи, поэтому Сага могла отойти от берега.
"Я почувствовала, что в воде что-то есть и сначала подумала, что это палка. На ней оказалась рукоятка, и я тогда крикнула папе, что нашла меч", - рассказала Сага.
По словам отца Саги Эндрю, меч находился в остатках ножен из дерева или кожи.
В местном музее сообщили, что меч хорошо сохранился. Находка побудила руководство исследовать озеро и берег вокруг него. Уже найдена брошь третьего века нашей эры. Эксперты предположили, что озеро Видостерн могло быть местом жертвоприношения.