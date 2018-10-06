Фотофакт: В центре Минска ездил всадник с тыквой на голове 6 6.10.2018, 17:52

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Фото: Maxim Pushkin ‏/ twitter.com

Что это было?

6 октября минчане заметили в центре города человека в черном плаще верхом на лошади. На голове у него была тыква. Кто это был и зачем это делал выяснил tut.by.

Всадника видели на проспекте Победителей, на Немиге и Зыбицкой, а также на проспекте Независимости около ЦУМа. На прохожих он не обращал никакого внимания.

Фото: Maxim Pushkin ‏/ twitter.com

Выяснилось, что это была пиар-акция лидской пивоваренной компании. Она хотела прорекламировать новый напиток с тыквенным вкусом из линейки «Калекцыя Майстра».

Фото: TUT.BY

Как рассказали организаторы акции, на лошади ездил аниматор. Тыква была ненастоящей — ее изготовили из материала, похожего на папье-маше.

Фото: @lidskae / twitter.com