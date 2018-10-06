В Польше обнаружили ранее неизвестные элементы советских атомных баз 1 6.10.2018, 18:04

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Их удалось обнаружить благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ.

Атомные советские базы в Польше не были искусно замаскированы, а на их территории проживали даже семьи военных с детьми.

Это удалось выяснить археологу доктору Гжегожу Кяршису, сообщает оnet.pl (перевод - «Европейская правда»). Неизвестные до сих элементы советских баз удалось обнаружить благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ.

В 1969 году на территории Польши было создано три большие склады ядерного оружия - в Темплеве, Бжежнице-Колонии и Подборску. Их основным элементом было монументальное, вкопанное на несколько метров в землю бетонное укрытие, предназначенное для хранения атомных боеголовок. К началу 1990-х годов информация о них была строго засекречена.

"В течение нескольких десятилетий с момента раскрытия существования баз эти объекты обросли легендами, о них выдавалась многочисленная, часто непроверенная информация, которую я реши проверить", - пояснил ученый.

Например, утверждалось, что базы были прекрасно замаскированы от шпионских спутников. Однако анализ рассекреченных изображений американских спутников Corona i HEXAGON показали обратное - главные элементы баз, а также подъездные пути и вертолетные площадки - прекрасно видно на спутниковых снимках.

Благодаря аэрологическому лазерному сканированию исследователь обнаружил ранее неизвестные элементы баз - канавы, окружавшие все три объекта, а также укрытия для автомобилей для транспортировки боеголовок. Некоторые из них почти незаметны невооруженным глазом.

Благодаря этому методу ему также удалось воссоздать маршрут советских часовых, которые патрулировали засекречены объекты.

Исследователь также выяснил, что на базах военные жили вместе с семьями, у них даже был детский сад, а возле домов разбиты сады и содержалась скотина.