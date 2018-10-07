«Горячие» темы Минского форума ИП Василий Малашенков

7.10.2018, 13:49

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Белорусский микроретейл накален и вот-вот взорвется?

Очередной форум индивидуальных предпринимателей по традиции прошел в Минске в довольно напряженной обстановке. Только на форуме «ипэшного» союза «Перспектива» можно увидеть, как женщина-предприниматель из региона рассказывает столичному сотруднику МАРТа о размерах поп клиенток. Только на этом форуме Романчук предлагает раздавать по тысяче долларов каждому ИП вне Минска. Только на этом форуме понимаешь, что все не так просто с нашей мелкорозничной торговлей.

Итак. Мелкая розница в регионах — это, как правило, ИП. С продуктовым сегментом все ясно. Останутся только продавцы чего-то оригинального, может быть, так называемых экопродуктов. Всем остальным наступит полный «евроопт». Ультиматум особо строптивым уже объявлен. Я когда-то прогнозировал, что то же самое будет и с мелкими продавцами легпрома. Но в жизни все было иначе.

Давайте вспомним, что огромная часть товара сейчас идет из России. Когда-то закупались на «черкизоне», сейчас другие точки. У нас же общее советское прошлое. Интеграция в рамках ЕАЭС, схожесть менталитета и все такое. Однако свою подлую роль сыграла слишком быстрая интеграция. В России ввели онлайн-чеки, но нашим ИП не всегда удается их получать при покупке мелких партий товара. Одна из причин проста: слишком большие издержки. Как сказала, а точнее, прокричала из зала одна из участниц форума: «Нам остается кукиш с маслом!»

Другая причина еще более прозаична и неприятна. Не везде в России такая кассовая дисциплина и контроль, как у нас. Хотя и у нас, конечно, всякое бывает. И серый товар кто-то ввозит намеренно. Ну тут действительно такая ситуация, что хочется людям работать на 100% честно, но не дают. И вот уже примерно три месяца везут ИП товар из России, рискуя попасть под штрафы и конфискацию. По идее, проблему надо решать на уровне межправительственного или межведомственного диалога России и Беларуси, а не бросать ипэшников на гвозди.

Пока расклад такой.

Налоговая говорит: Показывайте нам весь объем товара и платите по полной НДС.

ИП спрашивают: Так а чеки должны быть?

Налоговая: Не наша компетенция.

«Перспектива» разослала на этот счет запросы в различные ведомства, никто четкого ответа не дал. Предприниматели продолжают работать на свой страх и риск. Как выразился один из участников форума: «Висишь на нитке, а думаешь о прибытке».

Пока ситуация не то чтобы тупиковая, а нездоровая. Все на нервах. Все ждут какого-то решения. Глава «Перспективы» Анатолий Шумченко предлагает ввести мораторий и не требов чеков на приобретенную партию у ИП. Решение, конечно, временное, но оно позволит снять напряжение. На форуме далеко не всем ораторам от госструктур дали нормально выступить. Были не только выкрики из зала. Одна предпринимательница даже выскочила на сцену и довольно жестко поговорила с представителем МАРТа.

Но это уже было не о чеках, а о другой беде. Ее предсказывали некоторые ораторы, но, давайте честно признаемся: и большая часть бизнеса, и большая часть госструктур беду эту проспали. Буквально за год в регионах пооткрывались «тюбетейки» — магазины дешевой и далеко не всегда качественной одежды и обуви. Ее продают действительно по бросовым ценам. Таких точек, по данным МАРТа, сейчас примерно 160. Как правило, организуют их выходцы из Узбекистана. Порой бизнес записывается на подставных местных жителей, выручка занижается, половина товара нелегальная и т. д.

Наша государственная машина потихоньку начинает с этим бороться. Но уже нанесен катастрофический удар по отечественным ИП. Белорусским продавцам обидно, что азиаты сумели обвести всех вокруг пальца. И это на фоне очень пристального контроля за деятельностью наших отечественных ипэшников, которых наказывают за самое мелкое нарушение.

Та самая женщина, которая выскочила на сцену, очень эмоционально, с помощью жестов и не очень высоколитературного стиля речи начала рассказывать о мелочах, за которые цепляются к ИП. Неправильно указан размер одежды — нарушение.

Как бы смешно ни звучало, но это действительно проблема. Потребителю важно, чтобы ему подобрали нужную вещь. Не всегда и не все обращают внимание на эти самые размеры...

Василий Малашенков

officelife.media