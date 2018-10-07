Заключенные в Южном Судане подняли бунт против тюремной системы 1 7.10.2018, 18:25

Военнослужащие южносуданской армии (архивное фото)

Источник: svaboda.org

Заключенные взяли под свой контроль часть тюремного учреждения, обезоружив охранников.

Инцидент произошел утром в воскресенье в пенитенциарном центре в столице Южного Судана городе Джуба. Об этом сообщила государственная служба безопасности. Один из узников заявил, что участниками акции протеста стали политические заключенные, требующие своего освобождения, передает «Радио Свобода».

Национальная служба безопасности Южного Судана заявила, что волнения в тюрьме начались, когда один из заключенных разоружил охранника и захватил его оружие. Конфликт вспыхнул в час ночи местного времени. В телефонном интервью агентству Reuters капитан Керебинго Уол, один из бунтовщиков, заявил, что заключенные «сыты по горло» режимом содержания за решеткой, систематическими нарушениями закона и репрессиями.

По его словам, все политические и другие заключенные должны быть освобождены или судимы справедливым судом. Отсутствие судебных разбирательств - незаконно, заявил агентству Керибино Уол. Бунт заключенных произошел в тюрьме при так называемом «Голубом доме» - штаб-квартире Национальной службы безопасности.