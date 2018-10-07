Соболенко провела больше всех турниров в сезоне среди теннисисток из топ-20 1 7.10.2018, 19:37

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Белорусская теннисистка в этом сезоне завоевала два титула: на турнирах в Нью-Хейвене и Ухани.

Белоруска Арина Соболенко в сезоне-2018 провела больше всех турниров среди теннисисток топ-20 рейтинга ВТА, передает pressball.by.

Наша соотечественница, которая располагается на 16-й строке в "табели о рангах", приняла участия в 24 турнирах. Ближайшие к Соболенко по этому показателю — россиянка Дарья Касаткина (12) и голландка Кики Бертенс (11) — провели по 22 турнира.

Отметим, что Соболенко в этом сезоне завоевала два титула: на турнирах в Нью-Хейвене и Ухани.