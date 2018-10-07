Макгрегор заявил о готовности снова сразиться Нурмагомедовым 7.10.2018, 20:36

Ирландский боец ММА заявил, что ждет реванша.

Боец ММА Конор Макгрегор заявил, что готов снова сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Макгрегор написал в своем твиттере, передает «Новая газета».

«Хороший удар. Жду реванша», – написал он.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Российский боец одержал победу в четвертом раунде, применив удушающий прием.

Однако Нурмагомедову отказались вручить чемпионский пояс UFC из-за того, что он нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата поединка. Он начал потасовку с тренером ирландского бойца по американскому джиу-джитсу Дилоном Денисом. Макгрегор вступил в потасовку с бойцом из команды Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым.

После боя полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова, которые устроили драку с Макгрегором и членами его команды. Среди них – менеджер российского бойца Ризван Магомедов. Вскоре их отпустили без предъявления обвинений.