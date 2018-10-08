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Арина Соболенко поднялась на 11-ю строчку в мировом рейтинге WTA

  • 8.10.2018, 8:53
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Свои позиции улучшила также Александра Саснович.

Арина Соболенко поднялась на 11-ю строчку в мировом рейтинге WTA.

Белорусской теннисистке не хватило одной ступени до того, чтобы войти в десятку сильнейших спортсменок мира. Ее болельщики верят, что у Арины все еще впереди. Сейчас в активе спортсменки 3265 очков, сообщает (newsbel.by https://newsbel.by/10/08/arina-sobolenko-podnyalas-na-11-yu-strochku-v-mirovom-rejtinge-wta/).

Свои позиции улучшила также Александра Саснович - она поднялась на 1 строку и заняла 31-ю позиции в рейтинге WTA, сейчас в ее активе 1570 очков. Виктория Азаренко осталась на прежней 55-й строке (1051 очков). Единственной белорусской в рейтинге, которая немного сдала позиции, стала Вера Лапко – она опустилась с 60 на 62 строку.

В сезоне-2018 Арина Соболенко провела больше всех турниров среди теннисисток из первой двадцатки WTA. Она приняла участие в 24 турнирах.

В сентябре, по данным голосования на сайте WTA Арина Соболенко была признана лучшей теннисисткой сентября в мире.


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