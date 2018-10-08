Первые в мире мобильники делали в Молодечно

Первые в мире мобильники делали в Молодечно9
- 8.10.2018, 21:39
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Белорусы опередили американцев на шесть лет.
Все привыкли к современным телефонам: прямоугольные пластиковые плиточки с ярким экраном, по которому можно водить пальцем. А люди постарше наверняка помнят «новых русских» пост-перестроечного времени: в малиновых пиджаках и с огромными мобилами. Принято считать, что сотовая связь появилась в Беларуси в 1993 году, когда в Минске заработала сеть «БелСел». Но мало кто знает, что в СССР, включая белорусскую республику, мобильная телефонная связь на самом деле появилась почти полвека назад. И в этом мы даже обогнали американцев, пишет kp.by.
Мобильная связь в СССР появилась на шесть лет раньше, чем в США
Для начала разберемся в терминологии. Что такое мобильная связь? По сути это любая радиосвязь между подвижными абонентами. Сотовая связь - это лишь разновидность мобильной связи.
Первым системы мобильной связи появились в США еще в 1921 году - это были обычные радиостанции, которые связывали патрульные полицейские автомобили с «базой». Но выхода на телефонные сети общего пользования такие рации не имели и автоматическими не были. Так что мы будем считать системой мобильной связи более привычный нам вариант: телефонная связь, только без проводов. Набрал номер - поговорил.
Так вот, первая в мире система полностью автоматической мобильной связи была создана и запущена в эксплуатацию в СССР. Система называлась «Алтай», и работа над ней началась в 1958 году в Воронежском НИИ связи. Именно там разработали «телефоны» и «базовые станции». Антенны делали в московском Государственном специализированном проектном институте. Над другими компонентами «Алтая» работали ленинградцы, а позднее присоединились предприятия из БССР - в частности, завод «Спутник» в Молодечно.
«Алтай» должен был стать полноценным телефоном, устанавливаемым в автомобиле. По нему можно было говорить, как по обычному телефону - достаточно было набрать номер. Реализовать эту возможность при тогдашнем техническом уровне было непросто. Цифровой связи, разумеется, еще не было; голос передавался в эфире обычным образом. Но кроме голоса нужно было передавать специальные сигналы, с помощью которых система могла сама найти свободный радиоканал, установить связь, передать набираемый телефонный номер и т. д. Оборудование ставили в автомобиль. А именно - в багажник, а в салон автомобиля просто выводилась трубка с диском - который позже заменили на кнопки.
В 1963 году «Алтай» запустили в Москве. Партийные и хозяйственные руководители пришли в восторг от новой системы. Автомобильные телефоны вскоре появились в «ЗИЛах» и «Чайках» верхних эшелонов советского руководства. За ними последовали и «Волги» директоров крупнейших предприятий.
Первоначально «Алтай» не был полноценной сотовой системой: один город вместе с пригородами обслуживался всего лишь одной базовой станцией, а говорить одновременно могли только 16 абонентов. Но для небольшого количества высших начальников, которым была доступна мобильная связь, этого первое время хватало.
В США подобную систему запустили лишь в 1969 году. Именно поэтому целых шесть лет СССР был мировым лидером в сфере мобильной связи.
В 1970-е годы система «Алтай» активно развивалась. Были выделены новые радиоканалы, изменен диапазон, благодаря чему удалось увеличить «зону покрытия» и «емкость сети». Электронные лампы заменили сначала на транзисторы, а потом на микросхемы. Оборудование стало более компактным - уже можно было переносить телефон вместе с аккумуляторами в увесистом чемоданчике.
К середине 70-х годов «Алтай» уже работал в 114 городах Советского Союза, а в 1974 году этот список пополнил Минск. Передающую антенну решили разместить на телевизионной башне за телецентром на Коммунистической. Для этого верхушку вышки пришлось заменить - с этой целью провели уникальную операцию. Верхушку сняли «летающим краном» - вертолетом «МИ-10К», заменили на другую - площадку с восьмью лепестками. На них были установлены антенны, необходимые для работы нового вида связи. В результате высота минской телебашни снизилась на 40 метров.
На Олимпиаде-80 в Москве связь модернизированной системы «Алтай-3М» использовалась весьма широко. Практически все журналистские репортажи с соревнований проходили именно через «Алтай». По сути, советские связисты стали победителями Олимпиады вместе с советскими спортсменами. Олимпийских медалей им, конечно, не досталось, но Государственную премию СССР получили многие ведущие разработчики.
Сотовые телефоны «Волемот» белорусского производства собирались ставить на дачах и сдавать напрокат туристам
Всего же к началу 80-х годов число абонентов системы «Алтай» составляло около 25 тысяч. И чтобы телефон без проводов стал действительно массовым, требовалось развитие системы - в частности, переход к ныне привычному использованию множества базовых станций, накрывающих соседние участки территории. Ученые взялись за разработку новой системы, которая получила название «Волемот». Это сокращение от названий городов, где находились разработчики: Воронеж, Ленинград, Молодечно и Тернополь. Особенностью «Волемота» была возможность полноценно использовать множество базовых станций - во время разговора можно было переключиться с одной из них на другую без потери связи (сейчас такая функция называется «хэндовер» - она позволяет разговаривать в движении). Поэтому система «Волемот» стала полноценной сотовой связью. А еще поддерживался автоматический роуминг: аппарат «Волемот», зарегистрированный в сети одного города, можно было использовать в другом.
Надежды на новую систему были огромными. Из «чемодана» телефон должен был превратиться в «кирпич», телефоны собирались устанавливать в селах и дачных поселках для коллективного использования, их хотели выдавать напрокат туристам, услуга звонка с «Волемота» могла появиться в поездах или автобусах. А в перспективе - полноценная система сотовой связи, накрывающая весь СССР. Однако для проекта не удавалось получить необходимое финансирование, внедрение системы шло очень медленно. Но к концу 90-х годов система была запущена в 18 городах СССР.
На каждом проданном телефоне «перекупы» зарабатывали 1200 долларов
- Я тогда работал в совминовском гараже в Москве, - вспоминает Николай Амусов, ныне бизнесмен. - Все это хозяйство сначала использовали партийные боссы, сколько мы черных «Волг» дырявили под антенны - не перечесть. Ну а как Союз рухнул, аппараты пошли в бизнесменские и бандитские массы. Тут уж мы стали дырявить крыши в 600-х «Мерседесах». Это продолжалось, пока не пришла настоящая сотовая связь.
На продаже и установке телефонных аппаратов очень хорошо наживались спекулянты. «Комсомолке» удалось найти прайс-лист молодечненского завода «Спутник» за 1999 год. Телефоны «Волемот» завод был готов отгружать в любом количестве по цене в 96 миллионов белорусских рублей за штуку. При тогдашнем курсе в 240 тысяч за доллар получалось по $400 за один аппарат.
- А мы продавали такие аппараты по $1600, - вспоминает московский предприниматель Виктор Раньков, который в 90-е организовал фирму по продаже и установке мобильных телефонов. - Правда, в стоимость входила установка. Большинство аппаратов были производства молодечненского завода - их очень хвалили за качество, в отличие, например, от воронежских.
В конце 90-х годов система «Волемот» не выдержала прихода конкурентов - сперва аналоговой сотовой связи от «БелСел», а позже - цифровой от Velcom и МТС. Не справился с приходом нового времени и сам молодечненский завод «Спутник». В середине 2000-х он стал лидером Минской области по объему долгов в налоговый бюджет. Например, в 2009 году он задолжал бюджету 630 тысяч долларов. В 2011 году завод попытались спасти и присоединили его к заводу «Электромодуль», который производит электрические блоки для грузовиков и тракторов. Но это не помогло.
- Завода «Спутник» давно нет, - рассказалив приемной «Элетромодуля». - Цеха передали другим собственникам, теперь там другие предприятия.