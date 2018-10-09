Польша увеличивает закупки сжиженного газа 9.10.2018, 10:13

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Это будет более дешевый газ по сравнению с российским сырьем.

К концу года «Польская нефтегазовая компания» подпишет по меньшей мере два контракта на закупку сжиженного газа, сообщает «Радио Польша».

К концу года «Польская нефтегазовая компания» (PGNiG) подпишет по меньшей мере два контракта на закупку сжиженного газа. Об этом сообщим вице-президент компании Мацей Возняк. По его словам, оба контракта будут иметь долгосрочный характер.

Мацей Возняк напомнил, что в начале июля PGNiG подписал предварительные соглашения с руководством двух американских терминалов относительно долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа в Польшу.

Вице-президент «Польской нефтегазовой компании» также подчеркнул, что это будет более дешевый газ по сравнению с российским сырьем.