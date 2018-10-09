Арина Соболенко в фирменном стиле обыграла Софью Кенин на турнире в Китае 9.10.2018, 12:42

Арина Соболенко

Призовой фонд теннисного турнира почти 627 тысяч долларов.

Белоруска Арина Соболенко преодолела первый круг турнира в китайском Тяньцзине, разобравшись с американкой российского происхождения Софьей Кенин, сообщает «Прессбол».

Во втором круге соревнований Соболенко сразится с представительницей Польши Магдой Линетт (84 WTA). Матч пройдет завтра, 10 октября, и ориентировочно стартует в 10.00 по белорусскому времени.

Tianjin Open (Тяньцзинь, Китай)

Призовой фонд — 626 750 долларов

Одиночный разряд. 1-й круг

Арина Соболенко (11 WTA, Беларусь, 4) — Софья Кенин (50 WTA, США) — 7:6 (4), 4:6, 6:0