Арина Соболенко в фирменном стиле обыграла Софью Кенин на турнире в Китае
- 9.10.2018, 12:42
Призовой фонд теннисного турнира почти 627 тысяч долларов.
Белоруска Арина Соболенко преодолела первый круг турнира в китайском Тяньцзине, разобравшись с американкой российского происхождения Софьей Кенин, сообщает «Прессбол».
Во втором круге соревнований Соболенко сразится с представительницей Польши Магдой Линетт (84 WTA). Матч пройдет завтра, 10 октября, и ориентировочно стартует в 10.00 по белорусскому времени.
Tianjin Open (Тяньцзинь, Китай)
Призовой фонд — 626 750 долларов
Одиночный разряд. 1-й круг
Арина Соболенко (11 WTA, Беларусь, 4) — Софья Кенин (50 WTA, США) — 7:6 (4), 4:6, 6:0