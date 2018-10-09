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Национальный бренд Польши оценили в $650 миллиардов

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  • 9.10.2018, 13:30
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Страна попала в первую тридцатку мирового рейтинга, опередив Бельгию и Норвегию.

Лондонская консалтинговая компания Brand Finance оценила национальный бренд Польши в 650 млрд долларов. Таким образом Польша, как и в прошлом году, попала в первую тридцатку мирового рейтинга (23-е место), опередив Бельгию и Норвегию, сообщает «Радио Польша».

Ежегодный рейтинг национальных брендов Nation Brands составляется на основе нескольких десятков критериев, основанных на отчетах Международного валютного фонда, Всемирного экономического форума в Давосе и обзора глобальной инвестиционной деятельности fDi magazine.

В этом году в международном рейтинге свои позиции укрепили США. Стоимость национального бренда этой страны оценена в почти 26 трлн долларов. Таким образом Соединенные Штаты опередили Китай (12,8 трлн), Германию (5,1 трлн), Великобританию (3,7 трлн), и Японию (3,6 трлн).


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