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Главный бухгалтер проиграла в казино $14 тысяч, позаимствованные у фирмы

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  • 9.10.2018, 14:56
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Случай произошел в Гомеле.

В Гомеле завершилось слушание уголовного дела по обвинению местной жительницы в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. По версии следствия, 31-летняя горожанка использовала деньги фирмы, в которой работала главным бухгалтером, для игры в интернет-казино, сообщает gomel.today.

Гособвинение в процессе поддерживала прокуратура города. Как рассказала помощник прокурора Анна Зуборева, молодую женщину уличили в хищении средств после того, как она однажды не вышла на работу и перестала отвечать на телефонные звонки директора фирмы. По словам руководителя, допрошенного в суде, в это время как раз наступил срок уплаты налогов, а бухгалтер пропала. Поэтому перечисления пришлось делать самому. Тогда и обнаружилось, что на счету фирмы отсутствует более 28 тысяч рублей.

К выяснению финансового недоразумения подключились правоохранительные органы, а далее следствие. В итоге выяснилось, что обвиняемая переводила средства организации на свой расчетный счет. В основном тратила их на игру в интернет-казино. В суде фигурантка дела рассказала о том, что игра в ее жизни появилась в 2013 году, когда она впервые попробовала испытать удачу:

— Выигранная сумма иногда доходила до 30 тысяч долларов, — призналась женщина.

Однако, судя по всему, проигрыши были куда чаще и весомее. Именно поэтому в 2014 и в 2017 годах у обвиняемой появились первые проблемы с законом. Тогда она работала бухгалтером в других организациях и также «занимала» у них нужные для игры суммы. Правда, в прежних случаях это были небольшие деньги — в пределах 500–600 рублей, которые она вернула предприятиям, благодаря чему ее освободили от уголовной ответственности. Однако ныне реального срока наказания избежать не удалось. Анна Зуборева рассказала о том, чем завершилось судебное разбирательство:

— Обвиняемая вернула фирме похищенное в полном объеме. Однако накануне суда она скрылась. Спустя несколько месяцев фигурантку дела задержали в России и доставили в Гомель.

Этот факт в том числе повлиял на позицию гособвинения и решение суда. Обвиняемая приговорена к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями. Приговор не вступил в законную силу, решение суда может быть обжаловано либо опротестовано.


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