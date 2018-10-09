Названы города мира с самым ярким стрит-артом 9.10.2018, 15:48

Уличное искусство стало глобальным явлением в международных масштабах.

Когда-то считавшееся вандализмом, пишет сайт путешествий TripAdvisor (перевод - «Новое время»), уличное искусство стало глобальным явлением в международных масштабах. Уличные художники путешествуют по миру, оставляя свой след в различных городах. Сами города становятся центрами стрит-арт культуры, в них появляется яркое публичное искусство, которое вписывается в политический и культурный климат.

Вот города мира с лучшим стрит-артом:

Сан-Паулу (Бразилия)

Отправляйтесь в богемный район Вила-Мадалена и прогуляйтесь по Бэтмен-аллее.

Берлин (Германия)

Хотя Берлинская стена - это очевидное место для поисков арта, в остальной части города также есть много удивительного уличного искусства. Существуют даже туры с воркшопом по граффити на заброшенной фабрике.

Вальпараисо (Чили)

Стрит-арт покрывает улицы города, но окрестности Серро Абахо предлагают особенно высокую его концентрацию.

Монреаль (Канада)

Если у вас не получится попасть на местный фестиваль Mural, не беспокойтесь – муралы останутся и после него. Сходите на бульвар Сен-Лоран, чтобы увидеть некоторые удивительные примеры.

Лос-Анджелес (США)

Уличное искусство можно найти по всему Лос-Анджелесу, но самые знаковые работы - в Даунтауне и Санта-Монике.

Богота (Колумбия)

Организаторы туров Bogota Graffiti предлагает пешеходные экскурсии с демонстрацией лучших муралов и объяснением их исторического значения.

Париж (Франция)

Уличное искусство можно увидеть по всему центру города, но если вы отправитесь на юг от Сены на левый берег, вы увидите огромные граффити, которые оживляют местность.

Вифлеем (Палестина)

Муралы можно найти как на израильской, так и на палестинской сторонах стены. Кроме того, окрестности, окружающие стены, также являются хорошим местом для поисков уличного искусства.

Бангкок (Таиланд)

Канал Саен Саеп стал отличным местом для изучения местного уличного искусства, но существует также много пешеходных экскурсий, которые исследуют остальную часть города.