Фотофакт: В Минске пьяный водитель протаранил остановку 3 9.10.2018, 20:45

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Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В крови 40-летнего мужчины было 2,37 промилле алкоголя.

Вечером 8 октября на улице Лобанка автомобиль Kia въехал в остановку. Как выяснилось, водитель авто был пьян, пишет tut.by.

ДТП произошло около 22.20. 40-летний водитель на Kia, двигаясь по стоянке у ТЦ «Максимус», резко двинулся вперед и наехал на бордюр, после чего протаранил остановку общественного транспорта.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что водитель был пьян. Медицинское освидетельствование показало наличие в его крови 2,37 промилле алкоголя.

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях. Отмечается, что у водителя это первые правонарушения за 9-летний стаж.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома