Италия будет ежемесячно выплачивать по 780 евро малоимущим гражданам 7 9.10.2018, 20:31

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В государственном бюджете будет заложен базовый доход.

Инициатором данного новшества выступает «Движение пяти звезд». Джованни Триа, министр финансов и экономики, сделал заявление, что такие меры помогут смягчить рыночные проблемы и избежать конфликтных ситуаций в отношениях с Еврокоммисией. В процессе предвыборной гонки блок «Движение пяти звезд» сулил избирателям, что будет введена помощь от правительства малообеспеченным жителям страны, пишет napoli1.com.