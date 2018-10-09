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Италия будет ежемесячно выплачивать по 780 евро малоимущим гражданам

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  • 9.10.2018, 20:31
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В государственном бюджете будет заложен базовый доход.

Инициатором данного новшества выступает «Движение пяти звезд». Джованни Триа, министр финансов и экономики, сделал заявление, что такие меры помогут смягчить рыночные проблемы и избежать конфликтных ситуаций в отношениях с Еврокоммисией. В процессе предвыборной гонки блок «Движение пяти звезд» сулил избирателям, что будет введена помощь от правительства малообеспеченным жителям страны, пишет napoli1.com.


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