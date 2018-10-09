Нацполиция Украины: Основная версия пожара на арсенале вблизи Ични - диверсия 6 9.10.2018, 20:55

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В деле возможен «российский след».

Следствие рассматривает основной версией пожара на военном арсенале вблизи Ични в Черниговской области действия российской диверсионной группы. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сказал на совещании в ситуационном центре президента 9 октября, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Одна из основных версий, которая сейчас рассматривается украинскими правоохранителями, – действия диверсионной группы РФ", – отметил Аброськин.

Участвующий в совещании министр обороны Украины Степан Полторак уточнил, что в 3.20 9 октября на арсенале одновременно произошли три взрыва, а через 20 минут были подорваны еще несколько хранилищ, информирует пресс-служба президента Украины.