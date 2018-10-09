закрыть
9 октября 2018, вторник, 22:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Нацполиция Украины: Основная версия пожара на арсенале вблизи Ични - диверсия

6
  • 9.10.2018, 20:55
  • 1,488

В деле возможен «российский след».

Следствие рассматривает основной версией пожара на военном арсенале вблизи Ични в Черниговской области действия российской диверсионной группы. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сказал на совещании в ситуационном центре президента 9 октября, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Одна из основных версий, которая сейчас рассматривается украинскими правоохранителями, – действия диверсионной группы РФ", – отметил Аброськин.

Участвующий в совещании министр обороны Украины Степан Полторак уточнил, что в 3.20 9 октября на арсенале одновременно произошли три взрыва, а через 20 минут были подорваны еще несколько хранилищ, информирует пресс-служба президента Украины.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип