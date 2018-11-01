Светлогорская правозащитница поймала райисполком на лжи 1.11.2018, 12:56

Елена Маслюкова

Фото: dw.com

Елена Маслюкова обратилась в суд.

В Светлогорском районном суде 31 октябре продолжилось рассмотрение жалобы правозащитницы Елены Маслюковой против райисполкома. Предыдущее заседание состоялось 16 октября, пишет гомельская «Весна».

Причина жалобы - запрет проведения в городе шестого октября мирной акции против работы завода беленой целлюлозы. Райисполком не разрешил в тот день (а именно в промежуток времени с 16.00 до 18.00) провести митинг на стадионе "Бумажник", так как будто бы на то время было запланировано проведение молодежного первенства по футболу. Шестого октября Елена Маслюкова решила проверить, не соврал ли райисполком, и пришла в соответствующее время на стадион - в 16.00 он был пуст.

Жалобу правозащитницы рассматривает судья Людмила Седько, которая летом вела подобный процесс по отказу в проведении пикета в поддержку Игоря Комлика и Геннадия Федынича (тогда жалоба Маслюковой не была удовлетворена). На заседании она начала допрос свидетелей со стороны райисполкома, которые должны доказать, что футбольные соревнования на стадионе "Бумажник" шестого октября все же имели место.

Так, был допрошен свидетель Засинец Ю.М. - тренер со спортивной школы, которой принадлежит стадион. По его словам, в субботу шестого октября на "Бумажнике" было две игры: в 12.00 и в 14.00. На первой он присутствовал, а на второй - нет, поэтому и не может сказать, закончилось ли спортивное мероприятие до 16.00.

Так как слова Засинца никак не смогли подкрепить позицию райисполкома относительно отказа в проведении митинга, судья решила вызвать новых свидетелей. К тому же Людмила Сенько нашла определенные неточности со сроками переноса футбольного первенства с воскресенья седьмого октября на субботу шестого. Ведь, как выяснилось в ходе судебного заседания, первоначально футбольные игры должны были пройти на день позже, однако в Гомеле решили изменить дату их проведения.

Чтобы представители спортивной школы разобрались с неточностями и для вызова новых свидетелей, судья решила сделать перерыв до 8 ноября.