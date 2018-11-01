Минское «Динамо» прервало антирекордную серию поражений в КХЛ 1 1.11.2018, 22:02

«Зубры» победили китайский «Куньлунь» - 4:1.

В матче регулярного первенства КХЛ минское "Динамо" на своем льду было сильнее "Куньлуня" — 4:1, передает pressball.by.

Это первая победа "зубров" в 12 последних матчах. Антирекордная серия неудач длилась 33 дня.

ДИНАМО Мн — КУНЬЛУНЬ — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

ДИНАМО Мн: Энрот; Знахаренко — Уиркош, Пулккинен — Хауден — Ден.Казионов; Хенкель — Лисовец, Когалев — С.Костицын (к) — А.Костицын; К.Готовец — Хохлов, А.Степанов — Ковыршин — Китаров; Д.Буйницкий — Волков — Дроздов; Евенко, И.Литвинов.

КУНЬЛУНЬ: Браст; Лаюнен — Граньяни, Вольски — Сундстрем — Бек; Кундратек — Бартли, Фонтенй — Мертл — Йип; Юйэнь — Витасек, Палола — Кейн — Лунд; Латта — Локхарт — Сквайрз.

ШАЙБЫ: 1:0 — Лисовец (Хенкель, А.Степанов, 34.54 — бол.). 2:0 — Хауден (Пулккинен, Знахаренко, 36.53). 3:0 — Д.Буйницкий (Волков, Дроздов, 43.26). 3:1 — Бек (Лаюнен, Граньяни, 51.18). 4:1 — Ден.Казионов (Хауден, Когалев, 54.17).

БРОСКИ: 24:31 (6:6, 12:6, 6:19).

ШТРАФ: 8 (Ковыршин, Хенкель — 4, А.Степанов) — 10 (Граньяни, Кейн, Локхарт, Бек, командный штраф — 2).