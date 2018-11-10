Климкин о «выборах» в ОРДЛО: Реакцией на действия РФ будет усиление международных санкций 10.11.2018, 19:13

Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Украина и ее международные партнеры уже работают над новыми санкциями.

Украина и ее международные партнеры работают над новыми санкциями против России из-за "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в Facebook 10 ноября заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает gordonua.com.

"Кремль устраивает очередное цирковое представление, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!", – написал Климкин.

Он призвал жителей временно оккупированных территорий не участвовать в "голосовании".

"У меня призыв ко всем, кто страдает на оккупированных территориях. Не только как министра иностранных дел, а просто простой человеческий призыв: не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не участвуйте в них. Не дайте России легитимизировать эти "выборы" и оккупацию Донбасса. Ваш голос будет важен на настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся с Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом. Вы будете определять судьбу украинского, а не оккупированного Донбасса", – сказал министр в прикрепленном к посту видеообращении.