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Лига чемпионов: БГК уступил польскому «Виве»

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  • 10.11.2018, 19:20

Белорусский линейный польского клуба забросил четыре мяча.

БГК имени Мешкова уступил польскому "Виве" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 26:35, передает pressball.by.

Белорусский линейный гостей Артем Королек забросил четыре мяча. "Мешковцы" потерпели пятое поражение подряд в рамках главного еврокубка.

БГК имени Мешкова — Виве — 26:35 (13:15)

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (4), Шкуринский (2), Юринок, Ивич (2), Шумак, Баранов (2), Горак (2), Разгор, Обранович (1), Сельвесюк (4), Джукич (3), Джорждич (3), Куран (2), Шилович (1).

Виве: Ивич, Чупара; А. Дуйшебаев (7), Агинагальде (2), Яхлевски (1), Янц (8), Юркевич (4), Морыто (3), Мамич, Циндрич (1), Фернандес (3), Д. Дуйшебаев (2), Королек (4).

Группа "А": Барселона — 10 очков (6 игр), Райн Левен — 10 (7), Вардар — 10 (6), Виве — 10 (7), Веспрем — 6 (6), БГК им. Мешкова — 4 (7), Монпелье — 1 (7), Кристианстад — 1 (6).


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