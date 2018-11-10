Лига чемпионов: БГК уступил польскому «Виве»1
- 10.11.2018, 19:20
Белорусский линейный польского клуба забросил четыре мяча.
БГК имени Мешкова уступил польскому "Виве" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 26:35, передает pressball.by.
Белорусский линейный гостей Артем Королек забросил четыре мяча. "Мешковцы" потерпели пятое поражение подряд в рамках главного еврокубка.
БГК имени Мешкова — Виве — 26:35 (13:15)
БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (4), Шкуринский (2), Юринок, Ивич (2), Шумак, Баранов (2), Горак (2), Разгор, Обранович (1), Сельвесюк (4), Джукич (3), Джорждич (3), Куран (2), Шилович (1).
Виве: Ивич, Чупара; А. Дуйшебаев (7), Агинагальде (2), Яхлевски (1), Янц (8), Юркевич (4), Морыто (3), Мамич, Циндрич (1), Фернандес (3), Д. Дуйшебаев (2), Королек (4).
Группа "А": Барселона — 10 очков (6 игр), Райн Левен — 10 (7), Вардар — 10 (6), Виве — 10 (7), Веспрем — 6 (6), БГК им. Мешкова — 4 (7), Монпелье — 1 (7), Кристианстад — 1 (6).