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Швейцария арестовала доходы «Газпрома» от «Северного потока»

  • 11.11.2018, 8:57

Вся прибыль российского монополиста теперь будет уходить швейцарским приставам.

Газовый спор с Украиной может стоить "Газпрому" доходов от прокачки газа по "Северному потоку" - действующему с 2012 года трубопроводу, по которому в прошлому году в ЕС было перекачано 61 млрд кубометров, или треть всего газового экспорта России, пишет finanz.ru.

Суд Швейцарии наложил арест на выплаты, которые оператор газопровода - швейцарская Nord Stream AG - перечисляет "Газпрому". Последний является крупнейшим акционером проекта с долей 51%.

Запрет введен в рамках обеспечительных мер для исполнения решения Стокгольмского арбитража, который обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов за нарушение договора о поставках газа на транзит в ЕС.

Все доходы, которые российская газовая монополия получает от оператора трубы, отныне будут уходить швейцарским приставам, действующим по запросу украинской компании, предупредил "Газпром" в проспекте еврооблигаций, которые компания выпускает, чтобы профинансировать вторую нитку "Северного потока".

Оператор Nord Stream 2 также более не может перечислять доходы "Газпрому". Впрочем, в отличие от компании, управляющей первой веткой, он прибыли не приносит, а наоборот "поедает" инвестиции в объеме 6 млрд евро за последние 2 года.

Арестованы лишь доходы от транзита газа, а не от его продажи, следует из сообщения "Газпрома". Речь идет о небольшой для газового холдинга сумме порядка 250 млн евро в год.

Так, согласно отчету "Газпрома", за январь-июнь 2018 года его доля в прибыли Nord Stream AG составила 8,771 млрд рублей. Годом ранее это было 7,281 млрд рублей.

"Газпром" может оспорить арест в вышестоящем швейцарском суде. Такие шансы есть: ранее "Нафтогаз" добивался ареста долей "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, но российская компания отменяла это решение, напоминает партнер "Кульков, Колотилов и партнеры" Олег Колотилов.

По всей вероятности, сделать это удалось потому, что акции обеих компаний находятся в залоге. Так, согласно отчету "Газпрома", его доля в Nord Stream AG заложена по кредиту французскому банку Societe Generale на 1,8 млрд евро.

Это означает, что под обременением де-факто находятся почти все чистые активы оператора трубопровода, составляющие, по данным отчета, 2,09 млрд евро (161 млрд рублей).


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