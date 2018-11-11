«Метр по $2000, а вместо двора — грязевое месиво» 11.11.2018, 8:55

Минчане уже больше года ведут войну с чиновниками.

Белорусские строительные реалии, увы, таковы, что покупка квартиры в престижном доме совсем не означает, что и вокруг будет царить красота под стать цене квадратного метра. Уже почти полтора года жильцы последнего дома «Покровского квартала» из своих окон наблюдают не благоустроенную площадку для отдыха и даже не жизненно необходимую парковку, а грязевое месиво, которое наводит тоску. «В мае 2017-го получили ключи от долгожданных квартир, — вспоминает Андрей, один из новоселов. — Сразу же отметили, что благоустройство двора выполнено лишь частично: площадку перед домом заасфальтировали, а про дальний „угол“ забыли. Мы думали, что этот вопрос решится за несколько месяцев, но по факту ничего не изменилось до сих пор, а нам только и остается, что ходить и стучать в закрытые двери чиновников», пишет onliner.by.

Фото: onliner.by

Жилой комплекс «Покровский квартал» на улице Притыцкого с момента возведения первых многоэтажек претендовал на некую элитарность — высокая цена квадратного метра, хорошее расположение, удобные планировки. Да и с благоустройством все было относительно нормально. Однако после того, как ЖК «повернул» с заметной улицы Притыцкого на куда менее обозримую Е. Полоцкой, ситуация изменилась.

Нет, дом достроили и даже продают в нем квартиры с черновой отделкой по цене $2000 по курсу за метр, но вот избавить людей от проблем с парковкой и привести в порядок прилегающую территорию пока так и не получилось. Вся красота, которая есть во дворе многоэтажки, создана на средства и руками самих жильцов. А вот с тем, что должно быть выполнено силами застройщика, пока простой. Жильцы уверены, что главное препятствие в продвижении их вопроса — банальная бюрократия.

Фото: onliner.by

— Дом имеет два въезда, — показывает Андрей. — Первый (парадный) сделан, и вроде бы все неплохо. А вместо второго — грязь и мусор. Его законсервировали и ничего не предпринимают, даже примерных реальных дат не называют, когда возьмутся за работу на этом участке.

— Многоэтажку сдали, при этом на весь дом есть только семь машино-мест. Хотя их тут должно быть минимум 50, — говорит председатель товарищества собственников Олег Александрович. — На этом месте, где сейчас разруха, когда-то (когда весь ЖК только проектировался) планировали построить подземный паркинг. Правда, замыслы так и остались замыслами. Застройщику одобрили изменение проекта, и вместо подземной стоянки мы должны получить наземную плоскостную на 43 машино-места.

Как видите, возле второго въезда так ничего и не происходит. А куда ставить машины людям, если учесть, что в доме 84 квартиры и еще 15 офисных помещений на первом этаже? Обязательство по строительству стоянки за застройщиком закреплено, но нам от этого не легче: насколько удалось выяснить, земля сейчас не принадлежит «Триумфстрою», а значит, и делать на ней они ничего не могут.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Во дворе престижного дома — как на спешно покинутой рабочими стройке: брошенная тачка, бесхозная лопата, куски труб, арматура и бесконечная грязь.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Яма для мытья колес стройтехники по-прежнему заполнена водой. Иногда, когда совсем негде припарковаться, самые отчаянные жильцы преодолевают этот рубеж на своих легковушках.

— Застройщик от своих обязательств не отказывается, — уточняет председатель. — Но каждый раз работа откладывается: сначала проект делают, потом его согласовывают, чуть позже вносят изменения, дорабатывают, опять согласовывают. И так по кругу — документы блуждают где-то в кабинетах «наверху», а люди один на один со своими проблемами. Последний ответ от застройщика по срокам сдачи объекта был ноябрь — декабрь 2018-го. Кто-нибудь в это верит?

Конкретики не добавляют и официальные ответы — ни одной даты и цифры

— За полтора года наблюдать этот бардак просто надоело, — объясняет Андрей. — Сквер неподалеку недавно облагородили, а то, что делается в двух шагах от него, никого не волнует. Видимо, администрации Фрунзенского района это удобно не замечать.

Мы понимаем, что процесс согласования может быть действительно непростым и продолжительным, но хотя бы элементарный порядок на этом участке можно навести? Почему не вывезти кучи мусора? Не открыть доступ для жильцов? Парковаться ведь действительно негде.

В компании «Триумфстрой», построившей жилой комплекс, ситуацию комментируют так:

— Вопрос заключается в том, что земля сейчас не наша. И нам по непонятным причинам сроки землепользования не продлевают (полагаем, что эта бюрократическая проволочка связана с другой, давней историей, которая не имеет отношения конкретно к этому делу). А поскольку земля не наша, то и делать мы ничего не можем, даже озвучить приблизительные сроки начала обустройства стоянки и проведения работ по благоустройству. Начать работу без соответствующих документов — это значит произвести самозахват территории: последнее, что стоило бы делать в нашей ситуации. Сразу же найдется контролирующая организация, которая не будет разбираться в хитросплетениях отношений и обязательствах перед жильцами и оштрафует нас на такие суммы, что мало не покажется.

«Триумфстрой» от своих обязательств не отказывается. Мы со своей стороны готовы сделать все хоть завтра — эту информацию мы доводим всем: и чиновникам, к которым ходим на совещания, и жильцам. Но почему-то любые согласования даются нам с большими трудностями, если не сказать с боем. Мы сами не понимаем, для чего нужна эта тянучка, почему никто не хочет взять на себя ответственность и поставить подпись, разрешив нам начать работы.

Да и опять же: еще чуть-чуть, и укладывать асфальт на стоянке мы не сможем из-за климатических условий. То есть всё опять переносится на весну. А людям что говорить? Как им объяснить происходящее? Что касается забора, то он принадлежит нашему подрядчику — стройтресту №4. Думаю, убрать его и уйти будет некрасиво — будто эту территорию забросили. Повторюсь, мы ни от кого не прячемся, не игнорируем и готовы выполнить обязательства хоть завтра, были бы в порядке документы на землю.