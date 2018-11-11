Алексей Шевченко: Мне всегда нравился вечно невозмутимый Дуайер 1 11.11.2018, 10:18

Гордзі Дуаер

Фото: hcdinamo.by

Проблема белорусского хоккея – не столько в тренере, сколько в системе.

Известный российский хоккейный журналист Алексей Шевченко прокомментировал увольнение Горди Дуайера с поста главного тренера минского «Динамо», пишет by.tribuna.com .

«Горди Дуайера «увольняли» еще до начала сезона, так как команда выиграла лишь один матч при девяти поражениях. Мне всегда нравился этот тренер. Вечно невозмутимый, он всегда держался ровно даже в самых жутких ситуациях. Но ему не удалось сделать команду – это факт.

Да, проблема белорусского клуба в том, что иностранцы очень сильно превосходили остальных, а общий уровень команды без легионеров не очень высокий. Но тренер мог бы что-то придумать. У Александра Гулявцева в «Северстали» похожая ситуация, только и из-за границы привезли слабых игроков, а очков больше. Больше всего напрягало то, что у «Динамо» не было прогресса в игре. Были неплохие моменты, но за них не удавалось зацепиться. Будем честными, Дуйаер в этом сезоне провалился.

Следом за ним пострадали и два российских легионера. Артема Артемова сразу отправили в фарм-клуб, а Илью Хохлова внесли в список отказов. Вот это по-настоящему смешно. Нашли виновных. Имя нового тренера минского клуба неизвестно, но, напомним, что проблема в команде не столько в тренере, сколько в системе. По назначению нового тренера станет ясно, в каком направлении движется клуб», – написал Шевченко для «Спорт-Экспресса».