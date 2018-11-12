Украина и США договорились противостоять «Северному потоку – 2» 12.11.2018, 22:40

«Северный поток – 2» подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

12 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с американской делегацией во главе с министром энергетики США Риком Перри договорились, что страны будут совместными усилиями противодействовать реализации проекта "Северный поток – 2".

Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "Северный поток – 2" подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

Также политики обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в энергетической сфере, в частности, усиление энергетической независимости Украины.

"По результатам переговоров с Перри была подписана совместная декларация о намерениях продлить на следующие пять лет действие соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине", – добавили в пресс-службе.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В июле 2018 года сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока – 2". Министр энергетики США Рик Перри не исключал, что в отношении РФ примут новые ограничительные меры, которые затронут "Северный поток – 2".