Памятник благодарности украинцев белорусам открыли в Довске 12.11.2018, 23:31

Фото: svaboda.org

Белорусы спасали украинцев во время Голодомора.

В Довске торжественно и с молебнами открыли восстановленный крест памяти и благодарности украинского народа местным белорусам, которые во время Голодомора спасали украинцев от голодной смерти, пишет «Белсат».

Деревянный крест установили возле церкви в Довске еще в 2003-м году к 70-ой годовщине Голодомора. Со временем он струхнул, и теперь здесь возник крест металлический, который символически украсили надломленными колосками. Изготовили его специально на заказ в Тернопольской области за деньги украинского посольства.

Фото: svaboda.org

«Там такая табличка, будет написано «спасибо белорусам, которые помогли выжить украинцам». То есть мы выжили, потому что вы помогли. И это действительно наша искренняя благодарность белорусам, которые помогали выживать украинцам, разделяя с нами это горе, отдавая свои небольшие запасы хлеба и пищи, которые они забрали в Украину, или благодаря этому выжили здесь», - говорит Игорь Кизим, посол Украины в Беларуси.

По приблизительным подсчетам историков, голодомор 1932-го-33-го годов в Украине унес жизни около 8-ми миллионов человек. Официальный Киев и ряд европейских стран вместе с Соединенными Штатами считают это событие времени советско-сталинской индустриализации геноцидом украинского народа.

«Все знали, что такой голод есть, и белорусское руководство сообщала руководству в Москве, что это страшно. Но вдумайтесь в идеологическую составляющую. Они думали не о том, что там голод, что люди умирают, а о том, чтобы буржуазная Польша не знала, что в Украине голод. Поэтому старались вернуть всех украинцев домой, где они были фактически обречены на смерть», - комментирует Игорь Кизим, посол Украины в Беларуси.

Призрак голодной смерти заставлял людей семьями покидать родные дома и идти пешком сотни километров в направлении Беларуси.

«Именно здесь, в Довске, спаслась женщина с двумя своими дочерьми, которые пешком пришли из Черкасской области. И вот тут их приютила семья, в которой они остались, помогали в хозяйстве. И так они выжили», - рассказывает Валентина Логвин, председатель общественного объединения «СИЧ».

Фото: svaboda.org

И память о том, что происходило во время голодомора в Украине, еще живет благодаря свидетелям.

«Через улицу жила большая семья. Восемь детей и родители. И они вместе играли во дворе, а в конце зимы 1933 года уже приехал воз и всех этих восьмерых детей и родителей положили и потащили на кладбище от голода», - вспоминает свидетель голодомора Геннадий Гузий.

Руководитель центра украинской культуры «Сич» Валентина Логвин и посол Украины Игорь Кизим

Фото: svaboda.org

Если же говорить о Беларуси - тему голодомора на территории нашей страны почти не исследуют и сейчас.

«Ответ очень прост. Сегодня в Беларуси мы наблюдаем полную доминацию именно советского мировоззрения, советской ментальности, советской идеологии. Ведь она очень близка к сердцу «главного» человека, который приватизировал это», - говорит историк Геннадий Семенчук.

И доказательством является риторика Лукашенко об октябрьском перевороте и ряду коммунистических праздников, что так стремятся сохранить в Беларуси. Поэтому в теме Голодомора на территории нашей страны еще не поставили последней точки. Укрепили только первый крест!