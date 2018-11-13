МИД Армении назвал поведение Лукашенко некорректным 9 13.11.2018, 14:01

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В ведомстве отреагировали на встречу диктатора с послом Азербайджана.

Обсуждение внутренних вопросов ОДКБ с Баку некорректно, сказала на традиционном брифинге во вторник пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, касаясь встречи главы Беларуси с послом Азербайджана, сообщает "Росбалт".

"Армения рассматривает ОДКБ как площадку, которая касается вопросов коллективной безопасности шести стран. Внутри Организации есть проблемы, которые нужно решать. И что касается этой ситуации, хочу отметить, что это некорректно", - сказала Нагдалян.

Она отметила, что Армения председательствовала в ОДКБ в 2015-2016 годах. Это считается одним из наиболее успешных председательств Армении в международных структурах.

"Это наилучший ответ обсуждениям по поводу председательства Армении. У Армении есть достаточный ресурс для завершения своего представительства на посту генсека", - сказала Нагдалян.

По ее словам, первоочередным для Армении является повышение эффективности ОДКБ. При этом Нагдалян призвала не переоценивать значение самого генсека, который выполняет административную роль и организует работу секретариата.

Напомним, накануне Александр Лукашенко обсудил с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым саммит ОДКБ в Астане.

По словам Лукашено, вопрос в том, что Никол Пашинян "должен просто в правительстве разобраться с ситуацией", потому что эта страна возглавляет ЕАЭС и ОДКБ. Он выразил сомнение, что Ереван может справиться с "очень большой нагрузкой, когда страна находится в таком переходном периоде".

По итогам саммита ОДКБ в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил журналистам, что Армения хочет оставить при себе пост генсека. Но до завершения срока остается год, и Назарбаев считает, что в течение года новый генсек (если он будет от Армении) не успеет даже объехать все страны. На фоне этого оппоненты и.о. премьер-министра Никола Пашиняна в Армении заявляют о его дипломатическом провале.