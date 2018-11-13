Отток капитала из России побил рекорд с 2014 года 13.11.2018, 16:35

В октябре он ускорился вдвое - до 10,3 миллиардов долларов.

Отток капитала из России продолжает ускоряться, лишая экономику и рынок валютных поступлений от взлетевших цен на сырье, пишет сайт finanz.ru.

По итогам октября чистый приток валюты в страны составил 12,1 млрд долларов - в такую сумму ЦБ РФ оценил профицит текущего счета платежного баланса, или разницу между основными валютными потоками в страну и из нее.

Почти в полном объеме эти средства покинули РФ в виде оттока частного капитала: за октябрь он составил 10,3 млрд долларов, вдвое превысив уровень сентября.

Накопленным итогом с начала года из России утекло 42,2 млрд долларов - на треть больше, чем за весь прошлый год (31,3 млрд долларов).

К концу 2018-го, согласно прогнозу ЦБ, который с начала года пересматривался трижды и был увеличен втрое, эта цифра достигнет 66 млрд долларов, или рекордного с 2014 года уровня.

Значительную часть оттока формируют операции с внешним долгом, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: ужесточение санкций существенно усложнило рефинансирование займов корпорациям и банкам.

За два квартала - с апреля по сентябрь - они были вынуждены вернуть западным кредиторам 53,1 млрд долларов. В октябре этот процесс, вероятно, продолжился, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: по графику ЦБ, на октябрь приходились выплаты на 5,9 млрд долларов, из которых 4,15 млрд - кредиты.

Оставшуюся сумму могли вывести нерезиденты, распродающие российский госдолг из-за угрозы санкций, а также физлица и корпорации, эвакуирующие капитал за рубеж, отмечает Тремасов.

Третий фактор - это, вероятно, неполное поступление экспортной выручки на российские счета, продолжает Порывай: в июле "Роснефть" освободили от обязанности переводить в РФ доходы от продажи нефти, которую на компанию возложили на пике кризиса в 2014-м году.

В результате рубль остается уязвимым, поскольку отток капитала "съедает" всю валюту, которую оставили рынку Минфин и ЦБ, прекратившие скупку в сентябре, отмечает Порывай.

По его оценке, в ближайшие два месяца чистый приток валюты по текущему счету составит 12,5 млрд долларов, тогда как на погашение долга необходимо 14,5 млрд (с декабрьским пиком в 8 млрд долларов).

Кроме того, валюту, вероятно, продолжат выводить нерезиденты, распродающие ОФЗ. В этих условиях курс доллара может превысить 70 рублей даже без падения цен на нефть, говорит Порывай.