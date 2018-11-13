Цена нефти Brent упала за день почти на 6% 6 13.11.2018, 22:02

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Падение стоимости нефтяных фьючерсов продолжилось: Brent торгуется на отметке ниже $66 впервые с марта.

Цена нефти Brent на торгах на бирже ICE вечером во вторник, 13 ноября, снижалась, опустившись до отметки ниже $66 за баррель для контрактов с поставкой в январе 2019 года, свидетельствуют данные биржи. По состоянию на 21:11 по Минску, цена составила $65,96, передает РБК.

В ходе дневных торгов нефть потеряла в цене более 5,9%. Уровень в $66 за баррель в последний раз фиксировался в марте.