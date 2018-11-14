Пресс-секретаря ОГП Анну Красулину хотят депортировать из Беларуси 3 14.11.2018, 12:36

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Аннa Красулинa

Фото: Facebook

В России у нее никого нет.

Аннa Красулинa родилась и жила на Урале, поэтому имеет российское гражданство, но с 2002 года живет в Беларуси, пишет nn.by.

Ее муж — белорус, известный историк Евгений Красулин. Они вместе учились в Московском государственном университете и после заключения брака приехали жить в Беларусь.

В 2006 году Красулина перевезла в Беларусь своих родителей и, как она говорит, порвала связи с Россией.

В милиции сообщили, что решение о депортации принято в «интересах общественного порядка». Дело в том, что Красулина дважды привлекалась к ответственности за участие в оппозиционных акциях и один раз за безбилетный проезд в общественном транспорте.