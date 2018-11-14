Навальный подаст в суд на российских пограничников 1 14.11.2018, 22:44

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Алексей Навальный

Фото: Reuters

Российский оппозиционер намерен взыскать с пограничников денежную компенсацию.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого пограничная служба не выпустила из РФ, пообещал подать на службу в суд.

Об этом он сообщил в Instagram.

"На ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: вчера пропал мой билет стоимостью 21 тыс. руб; мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров разбираться с ситуацией", – написал Навальный.

Политик добавил, что самолет обошелся в 2242 руб., отель – 2800 руб., обратный билет, аэроэкспресс – 1000 руб.

"Всего: 8542 руб. Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа", – сказал оппозиционер.

Ранее российскому оппозиционному активисту Алексею Навальному запретили выезжать из страны. Он собирался вылететь во французский Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу. Однако позже появилась информация, что Навальному отменили запрет на выезд из России.