Сайт Гродненской епархии о БРСМ: Надо порвать с нечестивым комсомолом 15.11.2018, 8:13

Ксендз Андрей Родевич ответил на вопрос «Почему христианину нельзя вступать в БРСМ?».

На католическом портале Гродненской епархии grodnensis.by в рубрике «Вопросы ксендзу» появился ответ ксендза Андрея Родевича на вопрос «Почему христианину нельзя вступать в БРСМ?». В своей речи священник призывает верующих отказаться от членства в государственной молодежной организации, сообщает «Белсат».

Родевич апеллирует к тому, что в уставе БРСМ прописано: он является наследником ленинского комсомола, который был антирелигиозным и атеистическим. Ксендз также упоминает, что католические Папы еще с XIX века осуждали коммунистическую идею.

«Коммунизм имеет на своей совести огромное количество человеческих жертв, которые нужно считать в десятках миллионов. Коммунистические руководители стремились к реализации своих целей, несмотря на человеческую жизнь. Эта система уничтожила много храмов и замучила много духовных и мирян. Во все это был вмешан также комсомол. Это комсомольцы часто посылались уничтожать святыни и даже убивать духовенство», – говорит Андрей Родевич.

Он рассказывает, как видел в некоторых местах в городе плакаты с комсомольским значком с Лениным и надписью «Это наша с тобой история», но, по его словам, «это история, в которой нечем гордиться». По мнению священника, БРСМ – наследник комсомола, и верующий не должен вступать в организацию, которая имеет такую историю и такой фундамент.

Вместе с тем ксендз Родевич отмечает, что лично он за существование детских и молодежных организаций, когда те построены на положительных принципах и учат молодых людей воспитывать в себе хорошие черты.

«Одно безусловно – что на гнилом фундаменте не построишь хорошее здание. На фундаменте комсомола не построишь сегодня хорошую молодежную организацию. Если мы действительно заботимся о молодежи, то нужна порвать с нечестивым комсомолом, осудить кровавый коммунистический террор и начать строить что-то новое, организацию, которая будет воспитывать молодежь любить свою Отчизну, любить свою землю, ее язык, культуру и традиции», – полагает священник.

Стоит отметить, что белорусский Костел никоим образом официально не высказывался о БРСМ.

В этом году БРСМ на государственном уровне отпраздновал 100-летие образования комсомола. Во время торжеств министр образования, член Коммунистической партии Беларуси Игорь Карпенко назвал организацию «прочным фундаментом, на котором нынешнее поколение молодежи может смело и уверенно строить будущее нашей страны».